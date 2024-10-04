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Иран не хочет вводить свои войска в другую страну, заявил посол Джалали - РИА Новости, 04.10.2024
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21:20 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/iran-1976454252.html
Иран не хочет вводить свои войска в другую страну, заявил посол Джалали
Иран не хочет вводить свои войска в другую страну, заявил посол Джалали - РИА Новости, 04.10.2024
Иран не хочет вводить свои войска в другую страну, заявил посол Джалали
Иран не хочет вводить свои войска в другую страну, Ливан и движение "Хезболлах" в состоянии защитить себя самостоятельно, у Ливана есть большой опыт, заявил в... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T21:20
2024-10-04T21:20
в мире
ливан
иран
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казем джалали
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Иран не хочет вводить свои войска в другую страну, Ливан и движение "Хезболлах" в состоянии защитить себя самостоятельно, у Ливана есть большой опыт, заявил в пятницу иранский посол в Москве Казем Джалали на телеканале "Россия 24". &quot;Смотрите, мы не хотим вводить войска в другую страну. Мы считаем, что ливанский народ и &quot;Хезболлах&quot; в состоянии, в том уровне силы, чтобы защитить себя. И ливанский народ - очень сильный народ. У них есть большой опыт с учетом предыдущих войн&quot;, - сказал Джалали.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 346 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
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в мире, ливан, иран, москва, казем джалали, хезболла
В мире, Ливан, Иран, Москва, Казем Джалали, Хезболла
Иран не хочет вводить свои войска в другую страну, заявил посол Джалали

Посол: Иран не хочет вводить свои войска в другую страну, Ливан защитит себя сам

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосол Ирана в России Джалали Казем
Посол Ирана в России Джалали Казем - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посол Ирана в России Джалали Казем. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Иран не хочет вводить свои войска в другую страну, Ливан и движение "Хезболлах" в состоянии защитить себя самостоятельно, у Ливана есть большой опыт, заявил в пятницу иранский посол в Москве Казем Джалали на телеканале "Россия 24".
«

"Смотрите, мы не хотим вводить войска в другую страну. Мы считаем, что ливанский народ и "Хезболлах" в состоянии, в том уровне силы, чтобы защитить себя. И ливанский народ - очень сильный народ. У них есть большой опыт с учетом предыдущих войн", - сказал Джалали.

Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 346 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Хаменеи предупреждал Насруллу о планах Израиля убить его, сообщили СМИ
2 октября, 20:48
 
В миреЛиванИранМоскваКазем ДжалалиХезболла
 
 
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