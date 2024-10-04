https://ria.ru/20241004/iran-1976454252.html

Иран не хочет вводить свои войска в другую страну, заявил посол Джалали

Иран не хочет вводить свои войска в другую страну, заявил посол Джалали - РИА Новости, 04.10.2024

Иран не хочет вводить свои войска в другую страну, заявил посол Джалали

Иран не хочет вводить свои войска в другую страну, Ливан и движение "Хезболлах" в состоянии защитить себя самостоятельно, у Ливана есть большой опыт, заявил в... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T21:20

2024-10-04T21:20

2024-10-04T21:20

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ливан

иран

москва

казем джалали

хезболла

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Иран не хочет вводить свои войска в другую страну, Ливан и движение "Хезболлах" в состоянии защитить себя самостоятельно, у Ливана есть большой опыт, заявил в пятницу иранский посол в Москве Казем Джалали на телеканале "Россия 24". "Смотрите, мы не хотим вводить войска в другую страну. Мы считаем, что ливанский народ и "Хезболлах" в состоянии, в том уровне силы, чтобы защитить себя. И ливанский народ - очень сильный народ. У них есть большой опыт с учетом предыдущих войн", - сказал Джалали.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 346 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.

https://ria.ru/20241002/nasrulla-1976039261.html

ливан

иран

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ливан, иран, москва, казем джалали, хезболла