https://ria.ru/20241004/iran-1976454252.html
Иран не хочет вводить свои войска в другую страну, заявил посол Джалали
Иран не хочет вводить свои войска в другую страну, заявил посол Джалали - РИА Новости, 04.10.2024
Иран не хочет вводить свои войска в другую страну, заявил посол Джалали
Иран не хочет вводить свои войска в другую страну, Ливан и движение "Хезболлах" в состоянии защитить себя самостоятельно, у Ливана есть большой опыт, заявил в... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T21:20
2024-10-04T21:20
2024-10-04T21:20
в мире
ливан
иран
москва
казем джалали
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947174907_0:96:3169:1879_1920x0_80_0_0_c2d8b76575154eb364c711e95c2baef8.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Иран не хочет вводить свои войска в другую страну, Ливан и движение "Хезболлах" в состоянии защитить себя самостоятельно, у Ливана есть большой опыт, заявил в пятницу иранский посол в Москве Казем Джалали на телеканале "Россия 24". "Смотрите, мы не хотим вводить войска в другую страну. Мы считаем, что ливанский народ и "Хезболлах" в состоянии, в том уровне силы, чтобы защитить себя. И ливанский народ - очень сильный народ. У них есть большой опыт с учетом предыдущих войн", - сказал Джалали.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 346 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
https://ria.ru/20241002/nasrulla-1976039261.html
ливан
иран
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947174907_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_e7de4f63fb5071760134aa33d40dbccb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, иран, москва, казем джалали, хезболла
В мире, Ливан, Иран, Москва, Казем Джалали, Хезболла
Иран не хочет вводить свои войска в другую страну, заявил посол Джалали
Посол: Иран не хочет вводить свои войска в другую страну, Ливан защитит себя сам