https://ria.ru/20241004/iran-1976449687.html

Посол Ирана назвал израильский "Железный купол" дырявым как дуршлаг

Посол Ирана назвал израильский "Железный купол" дырявым как дуршлаг - РИА Новости, 04.10.2024

Посол Ирана назвал израильский "Железный купол" дырявым как дуршлаг

Израильская система противоракетной обороны "Железный купол" оказалась дырявой как дуршлаг, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью телеканалу... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T20:44

2024-10-04T20:44

2024-10-04T22:59

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Израильская система противоракетной обороны "Железный купол" оказалась дырявой как дуршлаг, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью телеканалу "Россия 24"."Они говорили, что у них есть (система ПРО. — Прим. ред.) "Железный купол". И мы видели, что этот "Железный купол" оказался дырявым как сеточка, как дуршлаг", — отметил он.Джалали подчеркнул, что если Тель-Авив еще раз решится на "другое безумное действие", то ответ Тегерана "будет еще сложнее". Он добавил, что Иран никогда не хотел войны и не стремится к ней, а всегда призывал к перемирию. Касаясь темы конфликта между Израилем и "Хезболлой", дипломат отметил, что Иран не хочет вводить свои войска в другую страну. По его словам, Ливан и шиитское движение в состоянии защитить себя самостоятельно.Ранее в пятницу верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи заявил, что недавний ракетный удар по Израилю был минимальным наказанием за его преступления. Он добавил, что при необходимости Тегеран выполнит все свои обязательства мощно и решительно, причем "не будет ни медлить, ни торопиться".Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу. ЦАХАЛ заявила примерно о 180 выпущенных баллистических ракетах, из которых большую часть удалось перехватить. Как отметил КСИР, атака стала ответом на гибель генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана.По данным Израиля, обошлось без жертв среди граждан. СМИ сообщали о гибели, предположительно, палестинца, на Западном берегу реки Иордан.Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, включая базу Неватим. В еврейском государстве ущерб назвали "минимальным" и пообещали ответный удар.В МИД России заявили, что политика администрации президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, а Белый дом продемонстрировал полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241004/iran-1976333640.html

https://ria.ru/20241004/ksir-1976384709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, россия, израиль, москва, казем джалали