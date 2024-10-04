https://ria.ru/20241004/iran-1976446011.html

Тегеран никогда не требовал войны, заявил посол Ирана в России

Тегеран никогда не требовал войны, заявил посол Ирана в России - РИА Новости, 04.10.2024

Тегеран никогда не требовал войны, заявил посол Ирана в России

Иран никогда не хотел войны и не стремится к ней, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали после ударов Тегерана по территории Израиля в эфире телеканала "Россия... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T20:11

2024-10-04T20:11

2024-10-04T20:53

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Иран никогда не хотел войны и не стремится к ней, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали после ударов Тегерана по территории Израиля в эфире телеканала "Россия 24"."Исламская Республика Иран никогда не хотела войны и не будет (к ней стремиться - ред.)", - сказал он.Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным".Иран назвал свою атаку ответом на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы и главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

https://ria.ru/20241004/iran-1976449687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, россия, тегеран (город), израиль, казем джалали, хасан насрулла, исмаил хания, хамас, хезболла