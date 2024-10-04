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Тегеран никогда не требовал войны, заявил посол Ирана в России - РИА Новости, 04.10.2024
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20:11 04.10.2024 (обновлено: 20:53 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/iran-1976446011.html
Тегеран никогда не требовал войны, заявил посол Ирана в России
Тегеран никогда не требовал войны, заявил посол Ирана в России - РИА Новости, 04.10.2024
Тегеран никогда не требовал войны, заявил посол Ирана в России
Иран никогда не хотел войны и не стремится к ней, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали после ударов Тегерана по территории Израиля в эфире телеканала "Россия... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T20:11
2024-10-04T20:53
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исмаил хания
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Иран никогда не хотел войны и не стремится к ней, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали после ударов Тегерана по территории Израиля в эфире телеканала "Россия 24"."Исламская Республика Иран никогда не хотела войны и не будет (к ней стремиться - ред.)", - сказал он.Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным".Иран назвал свою атаку ответом на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы и главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.
https://ria.ru/20241004/iran-1976449687.html
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в мире, иран, россия, тегеран (город), израиль, казем джалали, хасан насрулла, исмаил хания, хамас, хезболла
В мире, Иран, Россия, Тегеран (город), Израиль, Казем Джалали, Хасан Насрулла, Исмаил Хания, ХАМАС, Хезболла
Тегеран никогда не требовал войны, заявил посол Ирана в России

Посол Ирана в России: Тегеран никогда не требовал войны и призывал к перемирию

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран
Вид на Тегеран - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Иран никогда не хотел войны и не стремится к ней, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали после ударов Тегерана по территории Израиля в эфире телеканала "Россия 24".
"Исламская Республика Иран никогда не хотела войны и не будет (к ней стремиться - ред.)", - сказал он.
Ракеты израильской системы Железный купол - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Посол Ирана назвал израильский "Железный купол" дырявым как дуршлаг
Вчера, 20:44
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным".
Иран назвал свою атаку ответом на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы и главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Глава МИД Ирана пригрозил Израилю жестким ответом в случае атаки ЦАХАЛ
Вчера, 15:20
 
В миреИранРоссияТегеран (город)ИзраильКазем ДжалалиХасан НасруллаИсмаил ХанияХАМАСХезболла
 
 
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