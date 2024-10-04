https://ria.ru/20241004/iran-1976443552.html

Минимум 20 иранских ракет ударили по израильской базе "Неватим" 1 октября

Минимум 20 иранских ракет ударили по израильской базе "Неватим" 1 октября - РИА Новости, 04.10.2024

Минимум 20 иранских ракет ударили по израильской базе "Неватим" 1 октября

По меньшей мере 20 баллистических ракет попали по израильской авиабазе "Неватим" в результате атаки Ирана 1 октября, сообщает американская газета Washington... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T19:54

2024-10-04T19:54

2024-10-04T19:54

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. По меньшей мере 20 баллистических ракет попали по израильской авиабазе "Неватим" в результате атаки Ирана 1 октября, сообщает американская газета Washington Post. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников утверждала, что израильская авиабаза "Неватим" и ряд других военных баз получили небольшие повреждения в результате ракетной атаки со стороны Ирана 1 октября, в то время как иранское агентство Tasnim сообщало о том, что в ходе ракетной атаки авиабаза была разрушена. "Видео, верифицированные Washington Post, показали, как 20 боеприпасов попадают по авиабазе "Неватим" на юге пустыни Негев и три - по базе Тель-Ноф в центральной части Израиля", - пишет издание. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241003/iran-1976249045.html

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в мире, иран, израиль, сша, джо байден, мария захарова, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024