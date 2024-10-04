https://ria.ru/20241004/iran-1976363799.html

В Иране назвали удары по Израилю минимальным наказанием

В Иране назвали удары по Израилю минимальным наказанием - РИА Новости, 04.10.2024

В Иране назвали удары по Израилю минимальным наказанием

Недавний ракетный удар Ирана по Израилю был минимальным наказанием Тель-Авиву за его преступления, заявил на проповеди перед пятничной молитвой верховный лидер... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T13:31

2024-10-04T13:31

2024-10-04T15:13

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али хаменеи

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ТЕГЕРАН, 4 окт — РИА Новости. Недавний ракетный удар Ирана по Израилю был минимальным наказанием Тель-Авиву за его преступления, заявил на проповеди перед пятничной молитвой верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи."То, что сделали наши вооруженные силы, было минимальным наказанием <...> израильскому режиму за его невообразимые преступления", — подчеркнул он.По словам Хаменеи, Иран выполнит все свои обязательства мощно и решительно. Он добавил, что его страна "не будет ни медлить, ни торопиться"."То, что, по мнению принимающих решение в военной и политической сферах, логично, разумно и правильно, будет осуществлено в свое время, как, собственно, было осуществлено и как в будущем при необходимости снова будет осуществлено", — отметил он.Хаменеи возглавил пятничную молитву впервые с момента гибели Касема Сулеймани, известного командующего "Кудс" — спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитных частей ВС Ирана). Его убили в ночь на 3 января 2020 года в результате операции, проведенной США в районе международного аэропорта Багдада.Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу. ЦАХАЛ заявила примерно о 180 выпущенных баллистических ракетах, из которых большую часть удалось перехватить. Как отметил КСИР, атака стала ответом на гибель генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана.По данным Израиля, обошлось без жертв среди граждан. СМИ сообщали о гибели, предположительно, палестинца, на Западном берегу реки Иордан.Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, включая базу Неватим. В еврейском государстве ущерб назвали "минимальным" и пообещали ответный удар.В МИД России заявили, что политика администрации президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, а Белый дом продемонстрировал полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241003/iran-1976249045.html

https://ria.ru/20241004/iran-1976333640.html

https://ria.ru/20241002/nebenzya-1976018676.html

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израиль, иран, в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, али хаменеи, мария захарова, джо байден, сша