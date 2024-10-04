https://ria.ru/20241004/iran-1976333640.html

Ракетный удар по Израилю был законным, заявил Верховный лидер Ирана

Ракетный удар по Израилю был законным, заявил Верховный лидер Ирана - РИА Новости, 04.10.2024

Ракетный удар по Израилю был законным, заявил Верховный лидер Ирана

Народ Палестины имеет право защищать свою землю, поэтому и помощь ему законна, действия иранских вооруженных сил в ходе недавней ракетной атаки по территории... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T11:57

2024-10-04T11:57

2024-10-04T13:11

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ТЕГЕРАН, 4 окт – РИА Новости. Народ Палестины имеет право защищать свою землю, поэтому и помощь ему законна, действия иранских вооруженных сил в ходе недавней ракетной атаки по территории Израиля также были законны, заявил на проповеди перед пятничной молитвой Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан."Палестинцы защищают свою землю, осуществляемая ими защита законна, и помощь им также законна, поэтому все эти атаки, "Потоп Аль-Аксы"... есть правильное, логичное, законное международное действие... Это правило распространяется и на защиту ливанцами палестинского народа... Блестящая работа наших вооруженных сил две-три ночи назад также была абсолютно законна и дозволена", - сказал Хаменеи.Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисовХаменеи возглавил пятничную молитву впервые с гибели Касема Сулеймани, известного командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитных подразделений ВС Ирана), погибшего в ночь на 3 января 2020 года в результате операции, проведенной США в районе международного аэропорта Багдада.

https://ria.ru/20241004/sanktsii-1976332192.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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в мире, иран, израиль, сша, али хаменеи, мария захарова, джо байден, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024