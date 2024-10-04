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Российские туристы вернулись из Ирана в Россию - РИА Новости, 04.10.2024
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Туризм
 
11:26 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/iran-1976326341.html
Российские туристы вернулись из Ирана в Россию
Российские туристы вернулись из Ирана в Россию - РИА Новости, 04.10.2024
Российские туристы вернулись из Ирана в Россию
Группа российских туристов и турагентов, которые не смогли вылететь из Ирана в среду из-за закрытия авиасообщения, вернулись в Россию, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T11:26
2024-10-04T11:26
туризм
иран
израиль
ближний восток
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
туризм
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Группа российских туристов и турагентов, которые не смогли вылететь из Ирана в среду из-за закрытия авиасообщения, вернулись в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора ITM group. В среду Ассоциация туроператоров России сообщила, что 2 октября в Москву из Тегерана должна была вернуться группа туристов, закончивших свой экскурсионный тур, и группа агентов, находившихся в Иране в организованном туроператором ITM group вместе с иранскими партнерами рекламно-информационном туре. Однако из-за закрытия авиасообщения на фоне ударов Ирана по Израилю туристы были вынуждены ожидать возобновления полетов. "Для туристов и для коллег мы предоставили размещение в отеле в Тегеране и разработали программу на день – наши агенты отправились с сопровождающим на шопинг в крупнейший торговый центр столицы Iran Mall. А для туристов организовали экскурсию в Шираз. Как только утром 3 октября открыли аэропорт, наши туристы и коллеги вернулись домой. Задержка рейса никому настроение не испортила, скорее наоборот", - рассказали в туроператоре. Там отметили, что сейчас в Иране находятся и другие группы туристов, которые следуют заранее определенному экскурсионному маршруту. "В их программе ничего не поменялось", - подчеркнули в ITM group. "Относительно спроса на направление мы можем сказать, что, несмотря на нестабильность ситуации на Ближнем Востоке, туры в Иран набирают популярность. Особенно это касается туристов, интересующихся экзотикой и Ближним Востоком. Но спрос на Иран пока небольшой – это единичные заявки и небольшие группы. Несмотря на то что страна способна привлекать больше туристов, направлению не хватает более глубокой позитивной PR-кампании на российском туррынке. Также на популярность, несомненно, негативно влияет общая политическая ситуация в регионе", - поделились в туроператоре. Росавиация на фоне ударов Ирана по Израилю 1 октября рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака, а также в аэропорты этих государств. Перевозчики меняли расписание рейсов в ОАЭ. В среду, 2 октября, российское ведомство после анализа обстановки на Ближнем Востоке обновило вводные, рекомендовав полеты в определенные часы.
https://ria.ru/20241002/izrail-1975903424.html
https://ria.ru/20241003/rosaviatsiya-1976210608.html
иран
израиль
ближний восток
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иран, израиль, ближний восток, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, туризм
Туризм, Иран, Израиль, Ближний Восток, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Туризм
Российские туристы вернулись из Ирана в Россию

Застрявшие в Иране российские туристы и турагенты вернулись в Россию

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Группа российских туристов и турагентов, которые не смогли вылететь из Ирана в среду из-за закрытия авиасообщения, вернулись в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора ITM group.
В среду Ассоциация туроператоров России сообщила, что 2 октября в Москву из Тегерана должна была вернуться группа туристов, закончивших свой экскурсионный тур, и группа агентов, находившихся в Иране в организованном туроператором ITM group вместе с иранскими партнерами рекламно-информационном туре. Однако из-за закрытия авиасообщения на фоне ударов Ирана по Израилю туристы были вынуждены ожидать возобновления полетов.
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Росавиация обновила рекомендации по полетам в пространстве Ближнего Востока
2 октября, 11:32
"Для туристов и для коллег мы предоставили размещение в отеле в Тегеране и разработали программу на день – наши агенты отправились с сопровождающим на шопинг в крупнейший торговый центр столицы Iran Mall. А для туристов организовали экскурсию в Шираз. Как только утром 3 октября открыли аэропорт, наши туристы и коллеги вернулись домой. Задержка рейса никому настроение не испортила, скорее наоборот", - рассказали в туроператоре.
Там отметили, что сейчас в Иране находятся и другие группы туристов, которые следуют заранее определенному экскурсионному маршруту. "В их программе ничего не поменялось", - подчеркнули в ITM group.
"Относительно спроса на направление мы можем сказать, что, несмотря на нестабильность ситуации на Ближнем Востоке, туры в Иран набирают популярность. Особенно это касается туристов, интересующихся экзотикой и Ближним Востоком. Но спрос на Иран пока небольшой – это единичные заявки и небольшие группы. Несмотря на то что страна способна привлекать больше туристов, направлению не хватает более глубокой позитивной PR-кампании на российском туррынке. Также на популярность, несомненно, негативно влияет общая политическая ситуация в регионе", - поделились в туроператоре.
Росавиация на фоне ударов Ирана по Израилю 1 октября рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака, а также в аэропорты этих государств. Перевозчики меняли расписание рейсов в ОАЭ. В среду, 2 октября, российское ведомство после анализа обстановки на Ближнем Востоке обновило вводные, рекомендовав полеты в определенные часы.
Логотип Росавиации - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
В Росавиации рассказали о рекомендациях по полетам на Ближнем Востоке
3 октября, 16:38
 
ТуризмИранИзраильБлижний ВостокФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияТуризм
 
 
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