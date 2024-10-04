Российские туристы вернулись из Ирана в Россию
Застрявшие в Иране российские туристы и турагенты вернулись в Россию
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Группа российских туристов и турагентов, которые не смогли вылететь из Ирана в среду из-за закрытия авиасообщения, вернулись в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора ITM group.
В среду Ассоциация туроператоров России сообщила, что 2 октября в Москву из Тегерана должна была вернуться группа туристов, закончивших свой экскурсионный тур, и группа агентов, находившихся в Иране в организованном туроператором ITM group вместе с иранскими партнерами рекламно-информационном туре. Однако из-за закрытия авиасообщения на фоне ударов Ирана по Израилю туристы были вынуждены ожидать возобновления полетов.
"Для туристов и для коллег мы предоставили размещение в отеле в Тегеране и разработали программу на день – наши агенты отправились с сопровождающим на шопинг в крупнейший торговый центр столицы Iran Mall. А для туристов организовали экскурсию в Шираз. Как только утром 3 октября открыли аэропорт, наши туристы и коллеги вернулись домой. Задержка рейса никому настроение не испортила, скорее наоборот", - рассказали в туроператоре.
Там отметили, что сейчас в Иране находятся и другие группы туристов, которые следуют заранее определенному экскурсионному маршруту. "В их программе ничего не поменялось", - подчеркнули в ITM group.
"Относительно спроса на направление мы можем сказать, что, несмотря на нестабильность ситуации на Ближнем Востоке, туры в Иран набирают популярность. Особенно это касается туристов, интересующихся экзотикой и Ближним Востоком. Но спрос на Иран пока небольшой – это единичные заявки и небольшие группы. Несмотря на то что страна способна привлекать больше туристов, направлению не хватает более глубокой позитивной PR-кампании на российском туррынке. Также на популярность, несомненно, негативно влияет общая политическая ситуация в регионе", - поделились в туроператоре.
Росавиация на фоне ударов Ирана по Израилю 1 октября рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака, а также в аэропорты этих государств. Перевозчики меняли расписание рейсов в ОАЭ. В среду, 2 октября, российское ведомство после анализа обстановки на Ближнем Востоке обновило вводные, рекомендовав полеты в определенные часы.