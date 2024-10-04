Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана прибыл в Бейрут - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 04.10.2024 (обновлено: 10:39 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/iran-1976308938.html
Глава МИД Ирана прибыл в Бейрут
Глава МИД Ирана прибыл в Бейрут - РИА Новости, 04.10.2024
Глава МИД Ирана прибыл в Бейрут
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на фоне эскалации в регионе прибыл в ливанскую столицу Бейрут, сообщил телеканал Al Mayadeen. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:07
2024-10-04T10:39
в мире
бейрут
израиль
иран
сша
аббас аракчи
мария захарова
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974801958_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_02274dc011e1a96a268a1f107cbbac49.jpg
КАИР, 4 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на фоне эскалации в регионе прибыл в ливанскую столицу Бейрут, сообщил телеканал Al Mayadeen."Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи прибыл в ливанскую столицу Бейрут", - говорится в сообщении телеканала.Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241003/ssha-1976250852.html
https://ria.ru/20241003/iran-1976162841.html
https://ria.ru/20241004/izrail-1976299721.html
бейрут
израиль
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974801958_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_b98c2fc8245df8cad6d76f58763cdd77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бейрут, израиль, иран, сша, аббас аракчи, мария захарова, джо байден, хамас, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Израиль, Иран, США, Аббас Аракчи, Мария Захарова, Джо Байден, ХАМАС, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Глава МИД Ирана прибыл в Бейрут

Al Mayadeen: глава МИД Ирана прибыл в Бейрут

© AP Photo / Frank Franklin IIАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Frank Franklin II
Аббас Аракчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 4 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на фоне эскалации в регионе прибыл в ливанскую столицу Бейрут, сообщил телеканал Al Mayadeen.
"Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи прибыл в ливанскую столицу Бейрут", - говорится в сообщении телеканала.
Часть ракеты, запущенной во время удара Ирана по Израилю, в городе Иерихон на Западном Берегу - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
США попросили Иран не атаковать американские базы, пишут СМИ
Вчера, 19:10
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Безъядерный статус Ирана не должен ставиться под сомнение, заявил Рябков
Вчера, 14:34
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
Иранский удар по Израилю - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Ответ Израиля на ракетные удары Ирана будет взвешенным, заявили в США
09:00
 
В миреБейрутИзраильИранСШААббас АракчиМария ЗахароваДжо БайденХАМАСХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала