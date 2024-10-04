https://ria.ru/20241004/infrastruktura-1976436861.html
Днепропетровские власти заявили об "искалеченной инфраструктуре" региона
Днепропетровские власти заявили об "искалеченной инфраструктуре" региона - РИА Новости, 04.10.2024
Днепропетровские власти заявили об "искалеченной инфраструктуре" региона
Инфраструктурные объекты поражены в Днепропетровской области Украины, заявил глава местной областной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T19:05
2024-10-04T19:05
2024-10-04T19:06
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Инфраструктурные объекты поражены в Днепропетровской области Украины, заявил глава местной областной администрации Сергей Лысак. По его сообщению, опубликованному в Telegram-канале, "искалечена инфраструктура" региона. Тип пораженных объектов не называется, как и степень повреждений. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, днепропетровская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Днепропетровская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Днепропетровские власти заявили об "искалеченной инфраструктуре" региона
Лысак: в Днепропетровской области поражены инфраструктурные объекты