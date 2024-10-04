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Харрис опережает Трампа в четырех колеблющихся штатах, показал опрос
Харрис опережает Трампа в четырех колеблющихся штатах, показал опрос - РИА Новости, 04.10.2024
Харрис опережает Трампа в четырех колеблющихся штатах, показал опрос
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего оппонента от республиканцев Дональда Трампа в четырех из семи колеблющихся... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T13:16
2024-10-04T13:16
2024-10-04T13:16
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего оппонента от республиканцев Дональда Трампа в четырех из семи колеблющихся штатах, свидетельствуют данные опросов общественного мнения, проанализированные газетой Washington Post. Статья издания базируется на результатах различных опросов на национальном уровне и на уровне штатов, а также учитывает, как жители каждого штата голосовали на двух последних президентских выборах. Статистическая погрешность составляет 3,5 процентных пункта. "Харрис лидирует в четырех из семи колеблющихся штатах, которые, вероятнее всего, определят исход выборов", - сообщается на сайте издания. Как уточняется, Харрис обгоняет Трампа в Неваде, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. При этом, Трамп по-прежнему лидирует в Аризоне, Джорджии и Северной Каролине. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, невада, мичиган, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Невада, Мичиган, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Харрис опережает Трампа в четырех колеблющихся штатах, показал опрос
WP: Харрис опережает Трампа в четырех из семи колеблющихся штатов