https://ria.ru/20241004/harris-1976358346.html

Харрис опережает Трампа в четырех колеблющихся штатах, показал опрос

Харрис опережает Трампа в четырех колеблющихся штатах, показал опрос - РИА Новости, 04.10.2024

Харрис опережает Трампа в четырех колеблющихся штатах, показал опрос

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего оппонента от республиканцев Дональда Трампа в четырех из семи колеблющихся... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T13:16

2024-10-04T13:16

2024-10-04T13:16

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сша

невада

мичиган

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего оппонента от республиканцев Дональда Трампа в четырех из семи колеблющихся штатах, свидетельствуют данные опросов общественного мнения, проанализированные газетой Washington Post. Статья издания базируется на результатах различных опросов на национальном уровне и на уровне штатов, а также учитывает, как жители каждого штата голосовали на двух последних президентских выборах. Статистическая погрешность составляет 3,5 процентных пункта. "Харрис лидирует в четырех из семи колеблющихся штатах, которые, вероятнее всего, определят исход выборов", - сообщается на сайте издания. Как уточняется, Харрис обгоняет Трампа в Неваде, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. При этом, Трамп по-прежнему лидирует в Аризоне, Джорджии и Северной Каролине. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241003/uolts-1976273287.html

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в мире, сша, невада, мичиган, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024