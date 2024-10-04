https://ria.ru/20241004/gutsul-1976457877.html

Власти Молдавии тайно посещают Гагаузию, заявила Гуцул

Власти Молдавии тайно посещают Гагаузию, заявила Гуцул - РИА Новости, 04.10.2024

Власти Молдавии тайно посещают Гагаузию, заявила Гуцул

Представители центральных властей Молдавии тайно посещают Гагаузию, чтобы избежать встреч с руководством региона, заявила башкан (глава) автономии Евгения... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T22:18

2024-10-04T22:18

2024-10-04T22:18

в мире

молдавия

гагаузия

кишинев

евгения гуцул

майя санду

таможенный союз

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КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Представители центральных властей Молдавии тайно посещают Гагаузию, чтобы избежать встреч с руководством региона, заявила башкан (глава) автономии Евгения Гуцул. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. "В преддверии выборов члены правящей партии "Действие и солидарность"(ПДС) стали чаще приезжать в Гагаузию, однако делают это тайно. Они игнорируют власти автономии. Чуть ли не каждый день к нам приезжают депутаты или члены правительства, предлагая примарам (главам местных администраций - ред.), лояльным Кишиневу, различные проекты. Хотя четыре года подряд власти забывали про нашу автономию", - сказала Гуцул в интервью местному телеканалу GRT. Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией 24 апреля направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул, которую власти обвиняют в причастности к незаконному финансированию партии "Шор". Гуцул ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240430/storonniki-1943139949.html

https://ria.ru/20240920/gutsul-1973764569.html

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гагаузия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, таможенный союз