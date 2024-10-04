Власти Молдавии тайно посещают Гагаузию, заявила Гуцул
Гуцул: представители центральных властей Молдавии тайно посещают Гагаузию
© Sputnik / Родион Прока
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Представители центральных властей Молдавии тайно посещают Гагаузию, чтобы избежать встреч с руководством региона, заявила башкан (глава) автономии Евгения Гуцул.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов.
Сторонники Гуцул призвали прекратить преследование оппонентов
30 апреля, 12:38
Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
«
"В преддверии выборов члены правящей партии "Действие и солидарность"(ПДС) стали чаще приезжать в Гагаузию, однако делают это тайно. Они игнорируют власти автономии. Чуть ли не каждый день к нам приезжают депутаты или члены правительства, предлагая примарам (главам местных администраций - ред.), лояльным Кишиневу, различные проекты. Хотя четыре года подряд власти забывали про нашу автономию", - сказала Гуцул в интервью местному телеканалу GRT.
Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией 24 апреля направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул, которую власти обвиняют в причастности к незаконному финансированию партии "Шор". Гуцул ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
Сторонники Гуцул собрались у здания суда в Кишиневе
20 сентября, 09:39