https://ria.ru/20241004/gutsul-1976411219.html

Суд по делу Гуцул продолжится 8 октября

Суд по делу Гуцул продолжится 8 октября - РИА Новости, 04.10.2024

Суд по делу Гуцул продолжится 8 октября

Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила в пятницу, что заседание суда по делу о ее возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор" продолжится 8... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T16:46

2024-10-04T16:46

2024-10-04T16:46

в мире

гагаузия

молдавия

кишинев

евгения гуцул

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КИШИНЕВ, 4 окт – РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила в пятницу, что заседание суда по делу о ее возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор" продолжится 8 октября, так как показания свидетеля, вице-председателя ЦИК Молдавии, не внесли ясности. Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул 24 апреля. Глава Гагаузии ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием. "Сегодня в качестве свидетеля в суде выступил вице-председатель ЦИК Павел Постикэ. Но его показания не внесли ясности. Слушание в очередной раз было перенесено. Это не суд, а судилище, цель которого — напугать тех, кто имеет своё мнение. Я считаю, что суд надо мной и над моей коллегой Светланой Попан – это политический заказ со стороны властей. Следующее заседание назначено на вторник, 8 октября", —сказала Гуцул журналистам на выходе из зала суда. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20241003/gagauziya-1976144892.html

https://ria.ru/20241003/moldavija-1976230514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул