https://ria.ru/20241004/gosduma-1976364498.html
Госдума рассмотрит проекты о противодействии нелегальной миграции
Госдума рассмотрит проекты о противодействии нелегальной миграции - РИА Новости, 04.10.2024
Госдума рассмотрит проекты о противодействии нелегальной миграции
Совет Госдумы включил в примерную программу на октябрь рассмотрение пакета из пяти законопроектов о противодействии нелегальной миграции, сообщается в думской... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T13:39
2024-10-04T13:39
2024-10-04T13:39
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вячеслав володин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совет Госдумы включил в примерную программу на октябрь рассмотрение пакета из пяти законопроектов о противодействии нелегальной миграции, сообщается в думской электронной базе. "Подготовить законопроект к рассмотрению Государственной думой (октябрь 2024); включить законопроект в примерную программу (осенняя сессия 2024; октябрь)", - говорится в базе. Авторами законопроектов выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты Госдумы. Законопроектами предлагается отнести организацию незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, признать отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом, ввести внесудебную блокировку сайтов с предложением о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции и способах организации незаконной миграции, установить полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов, а также ввести штрафы до 60 миллионов рублей за подделку документов и фиктивную регистрацию иностранных граждан.
https://ria.ru/20241001/migrant-1975771177.html
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общество, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Госдума РФ
Госдума рассмотрит проекты о противодействии нелегальной миграции
Госдума рассмотрит проекты о противодействии нелегальной миграции в октябре