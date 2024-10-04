https://ria.ru/20241004/germanija-1976459252.html

В Германии число преступлений на почве антисемитизма выросло в два раза

В Германии число преступлений на почве антисемитизма выросло в два раза - РИА Новости, 04.10.2024

В Германии число преступлений на почве антисемитизма выросло в два раза

В Германии число преступлений на почве антисемитизма с момента атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года выросли в два раза, составив в... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T22:44

2024-10-04T22:44

2024-10-04T22:44

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БЕРЛИН, 4 окт - РИА Новости. В Германии число преступлений на почве антисемитизма с момента атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года выросли в два раза, составив в целом 3200 правонарушений, сообщается в докладе министерства внутренних дел ФРГ. "После террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года полиция зафиксировала значительный рост числа преступлений на почве антисемитизма: если в 2023 году до начала октября полиция зарегистрировала около 1600 преступлений на почве антисемитизма, то с начала января по начало октября 2024 года эта цифра выросла до более чем 3200", - говорится в докладе, опубликованном на сайте ведомства. МВД отмечает, что количество антисемитских преступлений, связанных с ближневосточным конфликтом, "тревожно велико". "Различные экстремистские движения используют антисемитизм и враждебность к Израилю в своих целях. Особое внимание органов безопасности приковано к исламизму", - добавили в ведомстве. Ранее глава Федерального ведомства по охране конституции Германии, которое занимается внутренней разведкой, Томас Хальденванг предупредил о риске роста антисемитских протестов в преддверии годовщины нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. МВД Германии 2 ноября 2023 года запретило деятельность в стране палестинского движения ХАМАС и организации "Самидун", которая проводит пропалестинские акции. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240827/tagesspiegel-1968793752.html

https://ria.ru/20240829/pamyatnik-1969333689.html

https://ria.ru/20240710/mid-1958741739.html

израиль

германия

рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, германия, рафах (провинция), хамас, оон