https://ria.ru/20241004/folklendy-1976322155.html

Аргентина пообещала вернуть себе Фолкленды

Аргентина пообещала вернуть себе Фолкленды - РИА Новости, 04.10.2024

Аргентина пообещала вернуть себе Фолкленды

Аргентина намерена вернуть полный суверенитет над Мальвинскими (Фолклендскими) островами, заявила министр иностранных дел страны Диана Мондино в соцсети X на... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T11:12

2024-10-04T11:12

2024-10-04T12:39

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хавьер милей

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Аргентина намерена вернуть полный суверенитет над Мальвинскими (Фолклендскими) островами, заявила министр иностранных дел страны Диана Мондино в соцсети X на фоне решения Лондона передать Маврикию суверенитет над архипелагом Чагос в Индийском океане. "Гражданам Маврикия удалось вернуть себе территорию Чагос. Эта веха означает конец последней английской колонии в Африке. Мы приветствуем этот шаг. <...> Следуя по пути, который мы начали, с помощью конкретных действий, а не пустой риторики мы собираемся восстановить полный суверенитет над нашими Мальвинскими островами", — написала она.В четверг Великобритания объявила о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане. При этом Лондон сохранит в течение 99 лет контроль над британско-американской базой на крупнейшем острове Диего-Гарсия. Губернатор Фолклендских островов Элисон Блейк ранее заявила, что британские власти на фоне договоренностей о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в очередной раз подтвердили, что не намерены отказаться от контроля над Фолклендами. Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над этими островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса. В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовали за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Буэнос-Айреса на эти острова. Президент Аргентины Хавьер Милей заявил о намерении вернуть Фолклендские острова, обещая рассмотреть различные варианты возвращения территорий дипломатическими путями. В Лондоне же в ответ завили, что не планируют возвращаться к вопросу принадлежности островов. Сами жители Фолклендов настаивали, что они останутся частью Великобритании.

https://ria.ru/20241004/britaniya-1976285367.html

https://ria.ru/20241003/mavrikiy-1976266242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, аргентина, великобритания, лондон, хавьер милей