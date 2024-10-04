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Аргентина пообещала вернуть себе Фолкленды - РИА Новости, 04.10.2024
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11:12 04.10.2024 (обновлено: 12:39 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/folklendy-1976322155.html
Аргентина пообещала вернуть себе Фолкленды
Аргентина пообещала вернуть себе Фолкленды - РИА Новости, 04.10.2024
Аргентина пообещала вернуть себе Фолкленды
Аргентина намерена вернуть полный суверенитет над Мальвинскими (Фолклендскими) островами, заявила министр иностранных дел страны Диана Мондино в соцсети X на... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T11:12
2024-10-04T12:39
в мире
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Аргентина намерена вернуть полный суверенитет над Мальвинскими (Фолклендскими) островами, заявила министр иностранных дел страны Диана Мондино в соцсети X на фоне решения Лондона передать Маврикию суверенитет над архипелагом Чагос в Индийском океане. &quot;Гражданам Маврикия удалось вернуть себе территорию Чагос. Эта веха означает конец последней английской колонии в Африке. Мы приветствуем этот шаг. &lt;...&gt; Следуя по пути, который мы начали, с помощью конкретных действий, а не пустой риторики мы собираемся восстановить полный суверенитет над нашими Мальвинскими островами&quot;, — написала она.В четверг Великобритания объявила о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане. При этом Лондон сохранит в течение 99 лет контроль над британско-американской базой на крупнейшем острове Диего-Гарсия. Губернатор Фолклендских островов Элисон Блейк ранее заявила, что британские власти на фоне договоренностей о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в очередной раз подтвердили, что не намерены отказаться от контроля над Фолклендами. Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над этими островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса. В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовали за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Буэнос-Айреса на эти острова. Президент Аргентины Хавьер Милей заявил о намерении вернуть Фолклендские острова, обещая рассмотреть различные варианты возвращения территорий дипломатическими путями. В Лондоне же в ответ завили, что не планируют возвращаться к вопросу принадлежности островов. Сами жители Фолклендов настаивали, что они останутся частью Великобритании.
https://ria.ru/20241004/britaniya-1976285367.html
https://ria.ru/20241003/mavrikiy-1976266242.html
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в мире, аргентина, великобритания, лондон, хавьер милей
В мире, Аргентина, Великобритания, Лондон, Хавьер Милей
Аргентина пообещала вернуть себе Фолкленды

Аргентина хочет вернуть Фолкленды после соглашения Маврикия и Британии по Чагосу

© AP Photo / Natacha PisarenkoПравительственный дворец в Буэнос-Айресе
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Аргентина намерена вернуть полный суверенитет над Мальвинскими (Фолклендскими) островами, заявила министр иностранных дел страны Диана Мондино в соцсети X на фоне решения Лондона передать Маврикию суверенитет над архипелагом Чагос в Индийском океане.
«

"Гражданам Маврикия удалось вернуть себе территорию Чагос. Эта веха означает конец последней английской колонии в Африке. Мы приветствуем этот шаг. <...> Следуя по пути, который мы начали, с помощью конкретных действий, а не пустой риторики мы собираемся восстановить полный суверенитет над нашими Мальвинскими островами", — написала она.

Атолл Диего-Гарсия архипелага Чагос в Индийском океане - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
СМИ: Британия отказалась от островов Чагос, несмотря на предупреждения США
Вчера, 03:05
В четверг Великобритания объявила о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане. При этом Лондон сохранит в течение 99 лет контроль над британско-американской базой на крупнейшем острове Диего-Гарсия.
Губернатор Фолклендских островов Элисон Блейк ранее заявила, что британские власти на фоне договоренностей о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в очередной раз подтвердили, что не намерены отказаться от контроля над Фолклендами.
Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над этими островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса. В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовали за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Буэнос-Айреса на эти острова.
Президент Аргентины Хавьер Милей заявил о намерении вернуть Фолклендские острова, обещая рассмотреть различные варианты возвращения территорий дипломатическими путями. В Лондоне же в ответ завили, что не планируют возвращаться к вопросу принадлежности островов. Сами жители Фолклендов настаивали, что они останутся частью Великобритании.
Остров Маврикий - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Премьер Маврикия заявил о завершении деколонизации страны
3 октября, 21:52
 
В миреАргентинаВеликобританияЛондонХавьер Милей
 
 
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