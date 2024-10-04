https://ria.ru/20241004/es-1976364353.html
ЕС приостановил встречи высокого ранга с руководством Грузии
ЕС приостановил встречи высокого ранга с руководством Грузии - РИА Новости, 04.10.2024
ЕС приостановил встречи высокого ранга с руководством Грузии
Институты Евросоюза приняли решение приостановить встречи высокого ранга с представителями грузинского руководства, заявил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T13:37
2024-10-04T13:37
2024-10-04T15:09
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ТБИЛИСИ, 4 окт — РИА Новости. Институты Евросоюза приняли решение приостановить встречи высокого ранга с представителями грузинского руководства, заявил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский. "Мы как Европейский союз решили не иметь никаких контактов на высоком уровне с нынешним правительством Грузии, и именно поэтому не было ни визитов на высоком уровне в Грузию, ни встреч на высоком уровне с представителями грузинского правительства <...> в последние месяцы", — сказал он. По словам дипломата, Евросоюз будет готов сотрудничать с любым правительством, избранным народом на осенних парламентских выборах, если оно будет нацелено на евроинтеграцию."Если Грузия станет однопартийным государством, она станет страной, где политическая оппозиция запрещена, где гражданскому обществу придется покинуть Грузию, чтобы функционировать. Если основные права человека, включая права меньшинств, не будут защищены, Грузия не сможет стать членом Евросоюза ни сегодня и ни завтра", — добавил посол.Накануне спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды. Отношения Тбилиси и Запада испортились после принятия в закавказской стране закона "О прозрачности иностранного влияния". Этот документ предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых — в частности, более 20 процентов — получены из-за границы. В ответ западные страны начали угрожать Грузии.В частности, в конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о многоаспектном пересмотре сотрудничества с закавказской страной. Также Вашингтон ввел визовые ограничения против граждан республики, которых в Штатах назвали "соучастниками подрыва демократии в Грузии", и начал пересматривать все программы сотрудничества с Тбилиси.В свою очередь, Евросоюз приостановил процесс интеграции Грузии в ЕС и перестал финансировать Минобороны республики.Как отмечали в правящей партии Грузии, политика шантажа и угроз не соответствует духу стратегического партнерства.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20241001/gruziya-1975571496.html
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в мире, грузия, тбилиси, евросоюз
В мире, Грузия, Тбилиси, Евросоюз
ЕС приостановил встречи высокого ранга с руководством Грузии
Посол Герчинский: ЕС приостановит встречи высокого ранга с руководством Грузии
ТБИЛИСИ, 4 окт — РИА Новости. Институты Евросоюза приняли решение приостановить встречи высокого ранга с представителями грузинского руководства, заявил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский.
«
"Мы как Европейский союз решили не иметь никаких контактов на высоком уровне с нынешним правительством Грузии, и именно поэтому не было ни визитов на высоком уровне в Грузию, ни встреч на высоком уровне с представителями грузинского правительства <...> в последние месяцы", — сказал он.
По словам дипломата, Евросоюз будет готов сотрудничать с любым правительством, избранным народом на осенних парламентских выборах, если оно будет нацелено на евроинтеграцию.
"Если Грузия станет однопартийным государством, она станет страной, где политическая оппозиция запрещена, где гражданскому обществу придется покинуть Грузию, чтобы функционировать. Если основные права человека, включая права меньшинств, не будут защищены, Грузия не сможет стать членом Евросоюза ни сегодня и ни завтра", — добавил посол.
Накануне спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды.
Отношения Тбилиси и Запада испортились после принятия в закавказской стране закона "О прозрачности иностранного влияния". Этот документ предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых — в частности, более 20 процентов — получены из-за границы. В ответ западные страны начали угрожать Грузии.
Оппоненты считают новую норму аналогом российского закона об иноагентах. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.
В частности, в конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен
объявил о многоаспектном пересмотре сотрудничества с закавказской страной. Также Вашингтон ввел визовые ограничения против граждан республики, которых в Штатах назвали "соучастниками подрыва демократии в Грузии", и начал пересматривать все программы сотрудничества с Тбилиси.
В свою очередь, Евросоюз приостановил процесс интеграции Грузии в ЕС и перестал финансировать Минобороны республики.
Как отмечали в правящей партии Грузии, политика шантажа и угроз не соответствует духу стратегического партнерства.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.