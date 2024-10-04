Рейтинг@Mail.ru
Балицкий рассказал о погибшем при подрыве автомобиля в Энергодаре - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/energodar-1976342422.html
Балицкий рассказал о погибшем при подрыве автомобиля в Энергодаре
Балицкий рассказал о погибшем при подрыве автомобиля в Энергодаре - РИА Новости, 04.10.2024
Балицкий рассказал о погибшем при подрыве автомобиля в Энергодаре
Погибший при подрыве автомобиля в Энергодаре сотрудник Запорожской АЭС Андрей Короткий был депутатом горсовета, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:22
2024-10-04T12:22
происшествия
энергодар
россия
запорожская область
андрей коротков
евгений балицкий
следственный комитет россии (ск рф)
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_378da88c5fe633fe36719dc4df055ed1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Погибший при подрыве автомобиля в Энергодаре сотрудник Запорожской АЭС Андрей Короткий был депутатом горсовета, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ, в салоне автомобиля начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности ЗАЭС сработало взрывное устройство, мужчина скончался. Следственное управление СК России по Запорожской области возбудило уголовное дело по факту убийства общеопасным способом. "Сегодня от рук террористов в Энергодаре погиб депутат городского совета Андрей Юрьевич Короткий. Самодельное взрывное устройство было заложено под автомобиль. От полученных травм Андрей Юрьевич скончался в больнице", - написал Балицкий. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего, пообещав оказать помощь. "Страшная трагедия. Звериная натура киевских террористов в очередной раз наносит удар по мирным жителям. Погиб наш товарищ, который работал во имя мирной жизни", - подчеркнул губернатор. Пресс-служба ЗАЭС, в свою очередь, сообщила, что Короткий ранее возглавлял городской Совет депутатов.
https://ria.ru/20240811/balitskiy-1965563849.html
https://ria.ru/20241003/magate-1976211096.html
энергодар
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_22dc16109fc9287feea9d126af298411.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, энергодар, россия, запорожская область, андрей коротков, евгений балицкий, следственный комитет россии (ск рф), запорожская аэс
Происшествия, Энергодар, Россия, Запорожская область, Андрей Коротков, Евгений Балицкий, Следственный комитет России (СК РФ), Запорожская АЭС
Балицкий рассказал о погибшем при подрыве автомобиля в Энергодаре

Балицкий: погибший при подрыве машины сотрудник ЗАЭС был депутатом горсовета

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Погибший при подрыве автомобиля в Энергодаре сотрудник Запорожской АЭС Андрей Короткий был депутатом горсовета, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ, в салоне автомобиля начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности ЗАЭС сработало взрывное устройство, мужчина скончался. Следственное управление СК России по Запорожской области возбудило уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Украинский обстрел привел к возгоранию на объекте охладительных систем ЗАЭС
11 августа, 22:07
"Сегодня от рук террористов в Энергодаре погиб депутат городского совета Андрей Юрьевич Короткий. Самодельное взрывное устройство было заложено под автомобиль. От полученных травм Андрей Юрьевич скончался в больнице", - написал Балицкий.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего, пообещав оказать помощь.
"Страшная трагедия. Звериная натура киевских террористов в очередной раз наносит удар по мирным жителям. Погиб наш товарищ, который работал во имя мирной жизни", - подчеркнул губернатор.
Пресс-служба ЗАЭС, в свою очередь, сообщила, что Короткий ранее возглавлял городской Совет депутатов.
Автомобиль с членами делегации Международного агентства по атомной энергии на территории Запорожской АЭС. 3 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
ВС России обеспечили проведение ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
3 октября, 16:39
 
ПроисшествияЭнергодарРоссияЗапорожская областьАндрей КоротковЕвгений БалицкийСледственный комитет России (СК РФ)Запорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала