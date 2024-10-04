https://ria.ru/20241004/energodar-1976342422.html

Балицкий рассказал о погибшем при подрыве автомобиля в Энергодаре

Балицкий рассказал о погибшем при подрыве автомобиля в Энергодаре - РИА Новости, 04.10.2024

Балицкий рассказал о погибшем при подрыве автомобиля в Энергодаре

Погибший при подрыве автомобиля в Энергодаре сотрудник Запорожской АЭС Андрей Короткий был депутатом горсовета, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T12:22

2024-10-04T12:22

2024-10-04T12:22

происшествия

энергодар

россия

запорожская область

андрей коротков

евгений балицкий

следственный комитет россии (ск рф)

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Погибший при подрыве автомобиля в Энергодаре сотрудник Запорожской АЭС Андрей Короткий был депутатом горсовета, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ, в салоне автомобиля начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности ЗАЭС сработало взрывное устройство, мужчина скончался. Следственное управление СК России по Запорожской области возбудило уголовное дело по факту убийства общеопасным способом. "Сегодня от рук террористов в Энергодаре погиб депутат городского совета Андрей Юрьевич Короткий. Самодельное взрывное устройство было заложено под автомобиль. От полученных травм Андрей Юрьевич скончался в больнице", - написал Балицкий. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего, пообещав оказать помощь. "Страшная трагедия. Звериная натура киевских террористов в очередной раз наносит удар по мирным жителям. Погиб наш товарищ, который работал во имя мирной жизни", - подчеркнул губернатор. Пресс-служба ЗАЭС, в свою очередь, сообщила, что Короткий ранее возглавлял городской Совет депутатов.

https://ria.ru/20240811/balitskiy-1965563849.html

https://ria.ru/20241003/magate-1976211096.html

энергодар

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, энергодар, россия, запорожская область, андрей коротков, евгений балицкий, следственный комитет россии (ск рф), запорожская аэс