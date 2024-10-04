https://ria.ru/20241004/efiopija-1976445767.html

Эфиопия одобрила стратегию взаимодействия с БРИКС

Эфиопия одобрила стратегию взаимодействия с БРИКС - РИА Новости, 04.10.2024

Эфиопия одобрила стратегию взаимодействия с БРИКС

Эфиопия одобрила стратегию своего взаимодействия с БРИКС, сообщает радиостанция Fana со ссылкой на министерство иностранных дел страны. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T20:09

2024-10-04T20:09

2024-10-04T20:09

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Эфиопия одобрила стратегию своего взаимодействия с БРИКС, сообщает радиостанция Fana со ссылкой на министерство иностранных дел страны. "Национальный руководящий министерский комитет Эфиопии по БРИКС… одобрил стратегию взаимодействия с БРИКС", - указывает радиостанция. Отмечается, что комитет также обсудил подготовку Эфиопии к саммиту БРИКС, который должен состояться в Казани с 22 по 24 октября. По данным радиостанции, глава нацбанка Эфиопии Мама Михрету подчеркнул, что БРИКС служит для Эфиопии платформой для продвижения своих национальных интересов, добавив, что страна активно участвует в деятельности организации с момента вступления. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241003/briks-1976270376.html

https://ria.ru/20240902/mid-1969895683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, эфиопия, россия, казань, брикс