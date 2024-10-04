Эфиопия одобрила стратегию взаимодействия с БРИКС
Руководящий министерский комитет Эфиопии одобрил стратегию работы с БРИКС
Город Аддис-Абеба, столица Эфиопии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Эфиопия одобрила стратегию своего взаимодействия с БРИКС, сообщает радиостанция Fana со ссылкой на министерство иностранных дел страны.
"Национальный руководящий министерский комитет Эфиопии по БРИКС… одобрил стратегию взаимодействия с БРИКС", - указывает радиостанция.
Россия поддержит Мексику при желании вступить в БРИКС
3 октября, 22:42
Отмечается, что комитет также обсудил подготовку Эфиопии к саммиту БРИКС, который должен состояться в Казани с 22 по 24 октября.
По данным радиостанции, глава нацбанка Эфиопии Мама Михрету подчеркнул, что БРИКС служит для Эфиопии платформой для продвижения своих национальных интересов, добавив, что страна активно участвует в деятельности организации с момента вступления.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
В МИД рассказали о перспективах создания единой валюты БРИКС
2 сентября, 08:53