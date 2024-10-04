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В Орехово-Зуево водитель сбил женщину с ребенком в коляске на переходе - РИА Новости, 04.10.2024
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23:25 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/dtp-1976462337.html
В Орехово-Зуево водитель сбил женщину с ребенком в коляске на переходе
В Орехово-Зуево водитель сбил женщину с ребенком в коляске на переходе - РИА Новости, 04.10.2024
В Орехово-Зуево водитель сбил женщину с ребенком в коляске на переходе
Машина сбила женщину с коляской, в которой находился годовалый ребенок, в Орехово-Зуево в Подмосковье, сообщает ГУ МВД России по Московской области в... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T23:25
2024-10-04T23:25
происшествия
московская область (подмосковье)
орехово-зуево
россия
авто
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Машина сбила женщину с коляской, в которой находился годовалый ребенок, в Орехово-Зуево в Подмосковье, сообщает ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале. "Сегодня возле одного из домов, расположенных на улице Ленина, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, мужчина 1972 года рождения, управляя легковым автомобилем, допустил наезд на женщину 1988 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с коляской, в которой находился ее сын 2023 года рождения", - говорится в сообщении. Ведомство отметило, что ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.
https://ria.ru/20240919/dtp-1973569234.html
московская область (подмосковье)
орехово-зуево
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происшествия, московская область (подмосковье), орехово-зуево, россия, авто
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Орехово-Зуево, Россия, Авто
В Орехово-Зуево водитель сбил женщину с ребенком в коляске на переходе

В Орехово-Зуево машина сбила женщину с коляской, где находился годовалый ребенок

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Машина сбила женщину с коляской, в которой находился годовалый ребенок, в Орехово-Зуево в Подмосковье, сообщает ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале.
«
"Сегодня возле одного из домов, расположенных на улице Ленина, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, мужчина 1972 года рождения, управляя легковым автомобилем, допустил наезд на женщину 1988 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с коляской, в которой находился ее сын 2023 года рождения", - говорится в сообщении.
Ведомство отметило, что ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.
В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Орехово-ЗуевоРоссияАвто
 
 
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