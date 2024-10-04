https://ria.ru/20241004/dtp-1976462337.html

В Орехово-Зуево водитель сбил женщину с ребенком в коляске на переходе

В Орехово-Зуево водитель сбил женщину с ребенком в коляске на переходе - РИА Новости, 04.10.2024

В Орехово-Зуево водитель сбил женщину с ребенком в коляске на переходе

Машина сбила женщину с коляской, в которой находился годовалый ребенок, в Орехово-Зуево в Подмосковье, сообщает ГУ МВД России по Московской области в... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T23:25

2024-10-04T23:25

2024-10-04T23:25

происшествия

московская область (подмосковье)

орехово-зуево

россия

авто

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Машина сбила женщину с коляской, в которой находился годовалый ребенок, в Орехово-Зуево в Подмосковье, сообщает ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале. "Сегодня возле одного из домов, расположенных на улице Ленина, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, мужчина 1972 года рождения, управляя легковым автомобилем, допустил наезд на женщину 1988 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с коляской, в которой находился ее сын 2023 года рождения", - говорится в сообщении. Ведомство отметило, что ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.

https://ria.ru/20240919/dtp-1973569234.html

московская область (подмосковье)

орехово-зуево

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), орехово-зуево, россия, авто