https://ria.ru/20241004/dtp-1976458433.html
В ДТП в Балашихе погиб подросток
В ДТП в Балашихе погиб подросток - РИА Новости, 04.10.2024
В ДТП в Балашихе погиб подросток
Один несовершеннолетний погиб, двое пострадали из-за столкновения двух автомобилей в подмосковной Балашихе, сообщило в пятницу ГУ МВД по Московской области в... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T22:26
2024-10-04T22:26
2024-10-04T22:26
происшествия
балашиха
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Один несовершеннолетний погиб, двое пострадали из-за столкновения двух автомобилей в подмосковной Балашихе, сообщило в пятницу ГУ МВД по Московской области в Telegram-канале. "Сегодня около 18.10 на Вешняковском шоссе в микрорайоне Салтыковка произошло встречное столкновение двух автомобилей. В результате аварии трое несовершеннолетних пассажиров получили телесные повреждения, один из которых, юноша 2008 года рождения, погиб на месте", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время инспекторы ДПС устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240901/dtp-1969805778.html
балашиха
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, балашиха, московская область (подмосковье)
Происшествия, Балашиха, Московская область (Подмосковье)
В ДТП в Балашихе погиб подросток
Один несовершеннолетний погиб, двое пострадали из-за ДТП в подмосковной Балашихе