https://ria.ru/20241004/dtp-1976458433.html

В ДТП в Балашихе погиб подросток

В ДТП в Балашихе погиб подросток - РИА Новости, 04.10.2024

В ДТП в Балашихе погиб подросток

Один несовершеннолетний погиб, двое пострадали из-за столкновения двух автомобилей в подмосковной Балашихе, сообщило в пятницу ГУ МВД по Московской области в... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T22:26

2024-10-04T22:26

2024-10-04T22:26

происшествия

балашиха

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Один несовершеннолетний погиб, двое пострадали из-за столкновения двух автомобилей в подмосковной Балашихе, сообщило в пятницу ГУ МВД по Московской области в Telegram-канале. "Сегодня около 18.10 на Вешняковском шоссе в микрорайоне Салтыковка произошло встречное столкновение двух автомобилей. В результате аварии трое несовершеннолетних пассажиров получили телесные повреждения, один из которых, юноша 2008 года рождения, погиб на месте", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время инспекторы ДПС устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240901/dtp-1969805778.html

балашиха

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, балашиха, московская область (подмосковье)