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В ДТП в Балашихе погиб подросток - РИА Новости, 04.10.2024
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22:26 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/dtp-1976458433.html
В ДТП в Балашихе погиб подросток
В ДТП в Балашихе погиб подросток - РИА Новости, 04.10.2024
В ДТП в Балашихе погиб подросток
Один несовершеннолетний погиб, двое пострадали из-за столкновения двух автомобилей в подмосковной Балашихе, сообщило в пятницу ГУ МВД по Московской области в... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T22:26
2024-10-04T22:26
происшествия
балашиха
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Один несовершеннолетний погиб, двое пострадали из-за столкновения двух автомобилей в подмосковной Балашихе, сообщило в пятницу ГУ МВД по Московской области в Telegram-канале. "Сегодня около 18.10 на Вешняковском шоссе в микрорайоне Салтыковка произошло встречное столкновение двух автомобилей. В результате аварии трое несовершеннолетних пассажиров получили телесные повреждения, один из которых, юноша 2008 года рождения, погиб на месте", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время инспекторы ДПС устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240901/dtp-1969805778.html
балашиха
московская область (подмосковье)
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происшествия, балашиха, московская область (подмосковье)
Происшествия, Балашиха, Московская область (Подмосковье)
В ДТП в Балашихе погиб подросток

Один несовершеннолетний погиб, двое пострадали из-за ДТП в подмосковной Балашихе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Один несовершеннолетний погиб, двое пострадали из-за столкновения двух автомобилей в подмосковной Балашихе, сообщило в пятницу ГУ МВД по Московской области в Telegram-канале.
«
"Сегодня около 18.10 на Вешняковском шоссе в микрорайоне Салтыковка произошло встречное столкновение двух автомобилей. В результате аварии трое несовершеннолетних пассажиров получили телесные повреждения, один из которых, юноша 2008 года рождения, погиб на месте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время инспекторы ДПС устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияБалашихаМосковская область (Подмосковье)
 
 
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