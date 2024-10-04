https://ria.ru/20241004/dtp-1976453657.html

Около аэропорта Внуково в Москве столкнулись два автомобиля

Около аэропорта Внуково в Москве столкнулись два автомобиля - РИА Новости, 04.10.2024

Около аэропорта Внуково в Москве столкнулись два автомобиля

Два автомобиля столкнулись в районе аэропорта Внуково в Москве, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T21:09

2024-10-04T21:09

2024-10-04T21:09

происшествия

москва

внуково (аэропорт)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в районе аэропорта Внуково в Москве, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На 32-м километре Киевского шоссе (в районе аэропорта Внуково) при движении в сторону области произошло столкновение двух автомобилей. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону области затруднено.

https://ria.ru/20240708/moskva-1958247276.html

москва

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, внуково (аэропорт)