https://ria.ru/20241004/dtp-1976453657.html
Около аэропорта Внуково в Москве столкнулись два автомобиля
Около аэропорта Внуково в Москве столкнулись два автомобиля - РИА Новости, 04.10.2024
Около аэропорта Внуково в Москве столкнулись два автомобиля
Два автомобиля столкнулись в районе аэропорта Внуково в Москве, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T21:09
2024-10-04T21:09
2024-10-04T21:09
происшествия
москва
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в районе аэропорта Внуково в Москве, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На 32-м километре Киевского шоссе (в районе аэропорта Внуково) при движении в сторону области произошло столкновение двух автомобилей. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону области затруднено.
https://ria.ru/20240708/moskva-1958247276.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, внуково (аэропорт)
Происшествия, Москва, Внуково (аэропорт)
Около аэропорта Внуково в Москве столкнулись два автомобиля
Дептранс: в Москве в районе аэропорта Внуково столкнулись два автомобиля