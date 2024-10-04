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Около аэропорта Внуково в Москве столкнулись два автомобиля - РИА Новости, 04.10.2024
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21:09 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/dtp-1976453657.html
Около аэропорта Внуково в Москве столкнулись два автомобиля
Около аэропорта Внуково в Москве столкнулись два автомобиля - РИА Новости, 04.10.2024
Около аэропорта Внуково в Москве столкнулись два автомобиля
Два автомобиля столкнулись в районе аэропорта Внуково в Москве, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T21:09
2024-10-04T21:09
происшествия
москва
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в районе аэропорта Внуково в Москве, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На 32-м километре Киевского шоссе (в районе аэропорта Внуково) при движении в сторону области произошло столкновение двух автомобилей. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону области затруднено.
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происшествия, москва, внуково (аэропорт)
Происшествия, Москва, Внуково (аэропорт)
Около аэропорта Внуково в Москве столкнулись два автомобиля

Дептранс: в Москве в районе аэропорта Внуково столкнулись два автомобиля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в районе аэропорта Внуково в Москве, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
«
"На 32-м километре Киевского шоссе (в районе аэропорта Внуково) при движении в сторону области произошло столкновение двух автомобилей. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону области затруднено.
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