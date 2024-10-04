https://ria.ru/20241004/dtp-1976379035.html
В ДТП в Самарской области погибли двое взрослых и ребенок
В ДТП в Самарской области погибли двое взрослых и ребенок - РИА Новости, 04.10.2024
В ДТП в Самарской области погибли двое взрослых и ребенок
Три человека, включая ребенка, погибли при аварии с тремя автомобилями в Сергиевском районе Самарской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:30
2024-10-04T14:30
2024-10-04T14:40
происшествия
авто
самарская область
сергиевский район
россия
lada vesta
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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САМАРА, 4 окт - РИА Новости. Три человека, включая ребенка, погибли при аварии с тремя автомобилями в Сергиевском районе Самарской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По данным региональный прокуратуры, авария произошла примерно в 10.00 мск на федеральной трассе М-5 в районе села Елшанка в Самарской области. Водитель автомобиля Lada Kalina не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hover, что повлекло его столкновение с Lada Granta. "Погибли три человека - ребенок от 1 до 4 месяцев (погиб) на месте, водитель, видимо, отец тоже. Мать скончалась в скорой", - сообщил источник в правоохранительных органах. В региональном ГУМВД России подтвердили информацию о двух погибших, скончавшихся на месте - несовершеннолетнем пассажире и водителе из автомобиля Lada Kalina. По их последним данным, в медучреждение также доставили пассажира из этого же автомобиля и пассажира иномарки.
https://ria.ru/20241003/moskva-1976227955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, самарская область, сергиевский район, россия, lada vesta, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Самарская область, Сергиевский район, Россия, Lada Vesta, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В ДТП в Самарской области погибли двое взрослых и ребенок
При ДТП с тремя автомобилями под Самарой погибли три человека, включая ребенка