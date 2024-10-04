https://ria.ru/20241004/dtp-1976379035.html

В ДТП в Самарской области погибли двое взрослых и ребенок

В ДТП в Самарской области погибли двое взрослых и ребенок - РИА Новости, 04.10.2024

В ДТП в Самарской области погибли двое взрослых и ребенок

Три человека, включая ребенка, погибли при аварии с тремя автомобилями в Сергиевском районе Самарской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T14:30

2024-10-04T14:30

2024-10-04T14:40

происшествия

авто

самарская область

сергиевский район

россия

lada vesta

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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САМАРА, 4 окт - РИА Новости. Три человека, включая ребенка, погибли при аварии с тремя автомобилями в Сергиевском районе Самарской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По данным региональный прокуратуры, авария произошла примерно в 10.00 мск на федеральной трассе М-5 в районе села Елшанка в Самарской области. Водитель автомобиля Lada Kalina не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hover, что повлекло его столкновение с Lada Granta. "Погибли три человека - ребенок от 1 до 4 месяцев (погиб) на месте, водитель, видимо, отец тоже. Мать скончалась в скорой", - сообщил источник в правоохранительных органах. В региональном ГУМВД России подтвердили информацию о двух погибших, скончавшихся на месте - несовершеннолетнем пассажире и водителе из автомобиля Lada Kalina. По их последним данным, в медучреждение также доставили пассажира из этого же автомобиля и пассажира иномарки.

https://ria.ru/20241003/moskva-1976227955.html

самарская область

сергиевский район

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, самарская область, сергиевский район, россия, lada vesta, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом