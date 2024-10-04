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В ДТП в Самарской области погибли двое взрослых и ребенок - РИА Новости, 04.10.2024
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14:30 04.10.2024 (обновлено: 14:40 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/dtp-1976379035.html
В ДТП в Самарской области погибли двое взрослых и ребенок
В ДТП в Самарской области погибли двое взрослых и ребенок - РИА Новости, 04.10.2024
В ДТП в Самарской области погибли двое взрослых и ребенок
Три человека, включая ребенка, погибли при аварии с тремя автомобилями в Сергиевском районе Самарской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:30
2024-10-04T14:40
происшествия
авто
самарская область
сергиевский район
россия
lada vesta
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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САМАРА, 4 окт - РИА Новости. Три человека, включая ребенка, погибли при аварии с тремя автомобилями в Сергиевском районе Самарской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По данным региональный прокуратуры, авария произошла примерно в 10.00 мск на федеральной трассе М-5 в районе села Елшанка в Самарской области. Водитель автомобиля Lada Kalina не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hover, что повлекло его столкновение с Lada Granta. "Погибли три человека - ребенок от 1 до 4 месяцев (погиб) на месте, водитель, видимо, отец тоже. Мать скончалась в скорой", - сообщил источник в правоохранительных органах. В региональном ГУМВД России подтвердили информацию о двух погибших, скончавшихся на месте - несовершеннолетнем пассажире и водителе из автомобиля Lada Kalina. По их последним данным, в медучреждение также доставили пассажира из этого же автомобиля и пассажира иномарки.
https://ria.ru/20241003/moskva-1976227955.html
самарская область
сергиевский район
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происшествия, авто, самарская область, сергиевский район, россия, lada vesta, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Самарская область, Сергиевский район, Россия, Lada Vesta, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В ДТП в Самарской области погибли двое взрослых и ребенок

При ДТП с тремя автомобилями под Самарой погибли три человека, включая ребенка

© Фото : Прокуратура Самарской областиДТП в Самарской области, 4 октября
ДТП в Самарской области, 4 октября - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : Прокуратура Самарской области
ДТП в Самарской области, 4 октября
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САМАРА, 4 окт - РИА Новости. Три человека, включая ребенка, погибли при аварии с тремя автомобилями в Сергиевском районе Самарской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По данным региональный прокуратуры, авария произошла примерно в 10.00 мск на федеральной трассе М-5 в районе села Елшанка в Самарской области. Водитель автомобиля Lada Kalina не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hover, что повлекло его столкновение с Lada Granta.
«
"Погибли три человека - ребенок от 1 до 4 месяцев (погиб) на месте, водитель, видимо, отец тоже. Мать скончалась в скорой", - сообщил источник в правоохранительных органах.
В региональном ГУМВД России подтвердили информацию о двух погибших, скончавшихся на месте - несовершеннолетнем пассажире и водителе из автомобиля Lada Kalina. По их последним данным, в медучреждение также доставили пассажира из этого же автомобиля и пассажира иномарки.
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ПроисшествияАвтоСамарская областьСергиевский районРоссияLada VestaСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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