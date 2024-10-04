https://ria.ru/20241004/dtp-1976377618.html

После ДТП с маршруткой под Чебоксарами госпитализировали 12 человек

После ДТП с маршруткой под Чебоксарами госпитализировали 12 человек - РИА Новости, 04.10.2024

После ДТП с маршруткой под Чебоксарами госпитализировали 12 человек

Двенадцать пострадавших при столкновении грузовика с маршруткой под Чебоксарами госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T14:25

2024-10-04T14:25

2024-10-04T14:41

происшествия

чебоксары

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Двенадцать пострадавших при столкновении грузовика с маршруткой под Чебоксарами госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве Чувашии.ДТП произошло в пятницу около 8:35 мск на 635 километре трассы М-7 возле села Вурманкасы в пригороде Чебкосар. По данным МВД Чувашии, грузовик столкнулся с микроавтобусом пригородного маршрута № 242, в салоне которого находился 21 человек. От сильного удара сзади микроавтобус лег набок. В аварии пострадали 13 человек, в том числе 9-летний ребенок.Как уточнили в министерстве здравоохранения региона, число пострадавших увеличилось до 15 человек."В результате ДТП пострадали 15 человек, среди которых один ребенок. Пострадавшие доставлены для обследования в больницы, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время 1 пациент госпитализирован в тяжёлой степени тяжести, 11 – госпитализированы в средней степени тяжести, в том числе один ребенок", - сообщили в Минздраве Чувашии.Кроме того, три пациента в лёгкой степени тяжести после оказания неотложной помощи были направлены на амбулаторное наблюдение по месту жительства

https://ria.ru/20241004/dtp-1976379035.html

чебоксары

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, чебоксары, россия