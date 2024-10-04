https://ria.ru/20241004/dron-1976425404.html

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, есть пострадавшие

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.10.2024

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, есть пострадавшие

Украинский беспилотник атаковал автомобиль на трассе Черемошное — Никольское — Октябрьский в Белгородском районе, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T18:00

2024-10-04T18:00

2024-10-04T18:48

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 4 окт — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал автомобиль на трассе Черемошное — Никольское — Октябрьский в Белгородском районе, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."Двоих мужчин с баротравмами бригады СМП доставляют в областную клиническую больницу", — написал он в Telegram-канале.Губернатор добавил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Информация о последствиях уточняется.Украинские войска регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. На такой шаг пошли из-за повышения активности ВСУ в приграничных районах.Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20241004/ataka-1976396881.html

https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html

белгородская область

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков