https://ria.ru/20241004/dron-1976425404.html
Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, есть пострадавшие
Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.10.2024
Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, есть пострадавшие
Украинский беспилотник атаковал автомобиль на трассе Черемошное — Никольское — Октябрьский в Белгородском районе, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T18:00
2024-10-04T18:00
2024-10-04T18:48
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 4 окт — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал автомобиль на трассе Черемошное — Никольское — Октябрьский в Белгородском районе, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."Двоих мужчин с баротравмами бригады СМП доставляют в областную клиническую больницу", — написал он в Telegram-канале.Губернатор добавил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Информация о последствиях уточняется.Украинские войска регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. На такой шаг пошли из-за повышения активности ВСУ в приграничных районах.Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20241004/ataka-1976396881.html
https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html
белгородская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, есть пострадавшие
Гладков: 2 человека ранены в Белгородской области при атаке дрона на автомобиль