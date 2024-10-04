Додон рассказал, когда власти Молдавии усилят борьбу с инакомыслящими
Додон: в Молдавии усилят борьбу с инакомыслием после референдума
Экс-президент Молдавии Игорь Додон . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Власти Молдавии хотят провести референдум о евроинтеграции, чтобы получить возможность менять законы и бороться с инакомыслящими, заявил экс-президент, лидер Партии социалистов Игорь Додон.
"Этот референдум не про вступление в ЕС, а про изменение конституции. Майя Санду и партия "Действие и солидарность" хотят получить дополнительные рычаги для изменения законов. Если этот референдум, не дай Бог, состоится, увидите, какой террор устроит Майя Санду и ПДС", - заявил Додон в прямом эфире в соцсетях.
По его словам, если референдум состоится, то Молдавия рискует повторить судьбу Украины.
"Вот почему нельзя, чтобы он состоялся. Я понимаю тех, кто стремится в ЕС, но еще раз повторю, что речь сейчас не идет о вступлении. Этим референдумом хотят еще больше развязать руки Майе Санду, чтобы она издевалась над молдаванами и снова обманула вас, как сделала это и 4 года назад", - добавил Додон.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.