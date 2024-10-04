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Ученые раскрыли подробности о погубившем динозавров астероиде - РИА Новости, 04.10.2024
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Наука
 
13:34 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/dinozavr-1976363949.html
Ученые раскрыли подробности о погубившем динозавров астероиде
Ученые раскрыли подробности о погубившем динозавров астероиде - РИА Новости, 04.10.2024
Ученые раскрыли подробности о погубившем динозавров астероиде
Астероид, в результате падения которого на полуостров Юкатан вымерли динозавры, был не единственным врезавшимся в Землю космическим телом в тот период времени,... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T13:34
2024-10-04T13:34
наука
земля
гвинея
западная африка
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Астероид, в результате падения которого на полуостров Юкатан вымерли динозавры, был не единственным врезавшимся в Землю космическим телом в тот период времени, свидетельствует исследование британских и американских ученых. Ранее ученые выяснили, что астероид, уничтоживший динозавров, был богат углеродом и прилетел из-за пределов Юпитера. Согласно информации, опубликованной на сайте научного журнала Nature, ученые изучили подводный кратер Надир у побережья Гвинеи и выяснили, что еще один крупный астероид врезался в Землю примерно в то же время. "Кратер Надир в акватории у побережья Западной Африке – это недавно обнаруженная с помощью двухмерной сейсморазведки ударная структура около границы мелового и палеогенового периодов (K-Pg). Здесь мы представляем данные трехмерной сейсморазведки, которые изображают этот кратер с исключительной детализацией… Схожесть возраста кратера с 200-километровым кратером Чикшулуб в Мексике позволила предположить, что вымирание в конце Мелового периода могло быть связано с более чем одним ударным воздействием", - говорится в исследовании.
https://ria.ru/20241004/galaktiki-1976287366.html
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земля, гвинея, западная африка
Наука, Земля, Гвинея, Западная Африка
Ученые раскрыли подробности о погубившем динозавров астероиде

Nature: убивший динозавров астероид был не единственным врезавшимся в Землю

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкИсследование остатков динозавров
Исследование остатков динозавров - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Исследование остатков динозавров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Астероид, в результате падения которого на полуостров Юкатан вымерли динозавры, был не единственным врезавшимся в Землю космическим телом в тот период времени, свидетельствует исследование британских и американских ученых.
Ранее ученые выяснили, что астероид, уничтоживший динозавров, был богат углеродом и прилетел из-за пределов Юпитера.
Согласно информации, опубликованной на сайте научного журнала Nature, ученые изучили подводный кратер Надир у побережья Гвинеи и выяснили, что еще один крупный астероид врезался в Землю примерно в то же время.
"Кратер Надир в акватории у побережья Западной Африке – это недавно обнаруженная с помощью двухмерной сейсморазведки ударная структура около границы мелового и палеогенового периодов (K-Pg). Здесь мы представляем данные трехмерной сейсморазведки, которые изображают этот кратер с исключительной детализацией… Схожесть возраста кратера с 200-километровым кратером Чикшулуб в Мексике позволила предположить, что вымирание в конце Мелового периода могло быть связано с более чем одним ударным воздействием", - говорится в исследовании.
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