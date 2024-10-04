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Движение поездов на МЦД-2 изменится в ночь с 5 на 6 октября - РИА Новости, 04.10.2024
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19:23 04.10.2024 (обновлено: 19:24 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/deptrans-1976439842.html
Движение поездов на МЦД-2 изменится в ночь с 5 на 6 октября
Движение поездов на МЦД-2 изменится в ночь с 5 на 6 октября - РИА Новости, 04.10.2024
Движение поездов на МЦД-2 изменится в ночь с 5 на 6 октября
Движение поездов на МЦД-2 в Москве изменится в ночь с 5 на 6 октября, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T19:23
2024-10-04T19:24
общество
москва
подольск
нахабино
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Движение поездов на МЦД-2 в Москве изменится в ночь с 5 на 6 октября, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "С 23.20 5 октября до 05.20 6 октября изменится движение на D2. На Курском направлении: поезда в обе стороны проследуют участок от Курской до Люблино по пути "на Нахабино", интервал движения увеличен до 40 минут, часть поездов со стороны Подольска проследует укороченными маршрутами от/до Царицыно. На Рижском направлении: интервал движения увеличен до 30 минут, часть поездов следует укороченными маршрутами от/до Курского вокзала", - говорится в сообщении. В период "окна" будут проведены работы по ремонту пути на участке от Курской до Люблино.
москва
подольск
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общество, москва, подольск, нахабино, департамент транспорта г. москвы
Общество, Москва, Подольск, Нахабино, Департамент транспорта г. Москвы
Движение поездов на МЦД-2 изменится в ночь с 5 на 6 октября

Дептранс: движение поездов на МЦД-2 изменится в ночь с 5 на 6 октября

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНа платформе транспортно-пересадочного узла станции МЦД-2 "Печатники" в Москве
На платформе транспортно-пересадочного узла станции МЦД-2 Печатники в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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На платформе транспортно-пересадочного узла станции МЦД-2 "Печатники" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Движение поездов на МЦД-2 в Москве изменится в ночь с 5 на 6 октября, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
"С 23.20 5 октября до 05.20 6 октября изменится движение на D2. На Курском направлении: поезда в обе стороны проследуют участок от Курской до Люблино по пути "на Нахабино", интервал движения увеличен до 40 минут, часть поездов со стороны Подольска проследует укороченными маршрутами от/до Царицыно. На Рижском направлении: интервал движения увеличен до 30 минут, часть поездов следует укороченными маршрутами от/до Курского вокзала", - говорится в сообщении.
В период "окна" будут проведены работы по ремонту пути на участке от Курской до Люблино.
 
ОбществоМоскваПодольскНахабиноДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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