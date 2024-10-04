https://ria.ru/20241004/deptrans-1976439842.html

Движение поездов на МЦД-2 изменится в ночь с 5 на 6 октября

Движение поездов на МЦД-2 изменится в ночь с 5 на 6 октября - РИА Новости, 04.10.2024

Движение поездов на МЦД-2 изменится в ночь с 5 на 6 октября

Движение поездов на МЦД-2 в Москве изменится в ночь с 5 на 6 октября, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T19:23

2024-10-04T19:23

2024-10-04T19:24

общество

москва

подольск

нахабино

департамент транспорта г. москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794570406_0:179:3216:1987_1920x0_80_0_0_48e7a21cbf22aa3cc2785e50f440e3fa.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Движение поездов на МЦД-2 в Москве изменится в ночь с 5 на 6 октября, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "С 23.20 5 октября до 05.20 6 октября изменится движение на D2. На Курском направлении: поезда в обе стороны проследуют участок от Курской до Люблино по пути "на Нахабино", интервал движения увеличен до 40 минут, часть поездов со стороны Подольска проследует укороченными маршрутами от/до Царицыно. На Рижском направлении: интервал движения увеличен до 30 минут, часть поездов следует укороченными маршрутами от/до Курского вокзала", - говорится в сообщении. В период "окна" будут проведены работы по ремонту пути на участке от Курской до Люблино.

москва

подольск

нахабино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, подольск, нахабино, департамент транспорта г. москвы