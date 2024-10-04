https://ria.ru/20241004/demeshin-1976302563.html

Демешин: более 50 домов построят для специалистов сел Хабаровского края

Демешин: более 50 домов построят для специалистов сел Хабаровского края - РИА Новости, 04.10.2024

Демешин: более 50 домов построят для специалистов сел Хабаровского края

Более 50 домов построят для учителей, врачей и других специалистов, работающих в селах Хабаровского края в 2025 году, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T09:26

2024-10-04T09:26

2024-10-04T09:26

хабаровский край

жилье

дмитрий демешин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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ХАБАРОВСК, 4 окт - РИА Новости. Более 50 домов построят для учителей, врачей и других специалистов, работающих в селах Хабаровского края в 2025 году, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. Проект реализуется при федеральной поддержке по программе "Комплексное развитие сельских территорий". Стоимость - 10 миллионов рублей, из них более 7 миллионов – средства краевого и местного бюджетов, уточняет правительство региона. "Пятьдесят один дом для работников социальной сферы мы планируем построить в сельской местности в 2025 году. Такие возможности обеспечения жильём учителей, врачей и других востребованных специалистов даёт программа комплексного развития сельских территорий", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он сообщил также, что в федеральный Минсельхоз уже направлена заявка на субсидию в размере более 450 миллионов рублей. Итоги федерального отбора будут известны в ноябре. Глава региона с рабочей поездкой посетил район имени Лазо и проинспектировал строительство двух индивидуальных жилых домов для работников социальной сферы в поселке Переяславка. Здесь завершаются внутренние отделочные работы, монтаж кровли и фасада зданий. Жилые помещения будут введены в эксплуатацию до конца октября. Муниципалитет взял на себя подключение водоснабжения, электроснабжения и установку ограждения, сообщило краевое правительство. "Я проверил, как возводят два таких дома в Переяславке - из домокомплектов хабаровского производства. В них будут жить семьи учителей местной школы, новоселье состоится через месяц. Плюс такого жилья - через пять лет работы человек имеет право выкупить его за 10% от стоимости, а через десять - всего за 1%. Пример администрации района имени Лазо рекомендую взять на вооружение всем муниципалитетам", - отметил Демешин.

https://ria.ru/20241001/demeshin-1975708293.html

https://ria.ru/20240930/demeshin-1975536977.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, дмитрий демешин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)