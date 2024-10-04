https://ria.ru/20241004/chuvashija-1976400059.html

В Чувашии задержали банду автоподставщиков

В Чувашии задержали банду автоподставщиков - РИА Новости, 04.10.2024

В Чувашии задержали банду автоподставщиков

Сотрудники полиции в Чувашии задержали группу мошенников в сфере автострахования, заработавшие "автоподставами" около 1 миллиона рублей, сообщает МВД... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T16:04

2024-10-04T16:04

2024-10-04T16:07

происшествия

россия

чебоксары

новочебоксарск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции в Чувашии задержали группу мошенников в сфере автострахования, заработавшие "автоподставами" около 1 миллиона рублей, сообщает МВД республики. "Подозреваемые инсценировали дорожно-транспортные происшествия, после чего предоставляли в страховые организации документы с заведомо ложными сведениями и получали выплаты. По оперативным данным, таким образом участники противоправной схемы похитили около одного миллиона рублей, распределив полученное между собой", - говорится в сообщении. Задержания предполагаемого организатора группы и его сообщников одновременно прошли в Чебоксарах, Новочебоксарске и пригороде столицы Чувашии с участием спецназа Росгвардии по региону. В свою очередь следственное управление СК России по Чувашии сообщает, что в отношении 7 членов организованной преступной группы возбуждены уголовные дела по статье 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования). "В ходе первоначальных следственных действий следователями СУ СКР по Чувашии проведены 11 обысков, в ходе которых изъяты документы, сотовая и компьютерная техника, а также один из автомобилей, на котором совершались ДТП. В ходе допросов ряд фигурантов дали признательные показания, некоторым из них уже предъявлены обвинения", - отмечается в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20241001/moshenniki-1975638621.html

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новочебоксарск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, чебоксары, новочебоксарск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)