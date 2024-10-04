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В Чувашии задержали банду автоподставщиков - РИА Новости, 04.10.2024
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16:04 04.10.2024 (обновлено: 16:07 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/chuvashija-1976400059.html
В Чувашии задержали банду автоподставщиков
В Чувашии задержали банду автоподставщиков - РИА Новости, 04.10.2024
В Чувашии задержали банду автоподставщиков
Сотрудники полиции в Чувашии задержали группу мошенников в сфере автострахования, заработавшие "автоподставами" около 1 миллиона рублей, сообщает МВД... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T16:04
2024-10-04T16:07
происшествия
россия
чебоксары
новочебоксарск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции в Чувашии задержали группу мошенников в сфере автострахования, заработавшие "автоподставами" около 1 миллиона рублей, сообщает МВД республики. "Подозреваемые инсценировали дорожно-транспортные происшествия, после чего предоставляли в страховые организации документы с заведомо ложными сведениями и получали выплаты. По оперативным данным, таким образом участники противоправной схемы похитили около одного миллиона рублей, распределив полученное между собой", - говорится в сообщении. Задержания предполагаемого организатора группы и его сообщников одновременно прошли в Чебоксарах, Новочебоксарске и пригороде столицы Чувашии с участием спецназа Росгвардии по региону. В свою очередь следственное управление СК России по Чувашии сообщает, что в отношении 7 членов организованной преступной группы возбуждены уголовные дела по статье 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования). "В ходе первоначальных следственных действий следователями СУ СКР по Чувашии проведены 11 обысков, в ходе которых изъяты документы, сотовая и компьютерная техника, а также один из автомобилей, на котором совершались ДТП. В ходе допросов ряд фигурантов дали признательные показания, некоторым из них уже предъявлены обвинения", - отмечается в сообщении регионального СУСК.
https://ria.ru/20241001/moshenniki-1975638621.html
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происшествия, россия, чебоксары, новочебоксарск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Чебоксары, Новочебоксарск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
В Чувашии задержали банду автоподставщиков

В Чувашии полиция задержала группу мошенников в сфере автострахования

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции в Чувашии задержали группу мошенников в сфере автострахования, заработавшие "автоподставами" около 1 миллиона рублей, сообщает МВД республики.
"Подозреваемые инсценировали дорожно-транспортные происшествия, после чего предоставляли в страховые организации документы с заведомо ложными сведениями и получали выплаты. По оперативным данным, таким образом участники противоправной схемы похитили около одного миллиона рублей, распределив полученное между собой", - говорится в сообщении.
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Задержания предполагаемого организатора группы и его сообщников одновременно прошли в Чебоксарах, Новочебоксарске и пригороде столицы Чувашии с участием спецназа Росгвардии по региону.
В свою очередь следственное управление СК России по Чувашии сообщает, что в отношении 7 членов организованной преступной группы возбуждены уголовные дела по статье 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования).
"В ходе первоначальных следственных действий следователями СУ СКР по Чувашии проведены 11 обысков, в ходе которых изъяты документы, сотовая и компьютерная техника, а также один из автомобилей, на котором совершались ДТП. В ходе допросов ряд фигурантов дали признательные показания, некоторым из них уже предъявлены обвинения", - отмечается в сообщении регионального СУСК.
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ПроисшествияРоссияЧебоксарыНовочебоксарскФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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