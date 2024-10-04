https://ria.ru/20241004/chuvashija-1976400059.html
В Чувашии задержали банду автоподставщиков
В Чувашии задержали банду автоподставщиков - РИА Новости, 04.10.2024
В Чувашии задержали банду автоподставщиков
Сотрудники полиции в Чувашии задержали группу мошенников в сфере автострахования, заработавшие "автоподставами" около 1 миллиона рублей, сообщает МВД... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T16:04
2024-10-04T16:04
2024-10-04T16:07
происшествия
россия
чебоксары
новочебоксарск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции в Чувашии задержали группу мошенников в сфере автострахования, заработавшие "автоподставами" около 1 миллиона рублей, сообщает МВД республики. "Подозреваемые инсценировали дорожно-транспортные происшествия, после чего предоставляли в страховые организации документы с заведомо ложными сведениями и получали выплаты. По оперативным данным, таким образом участники противоправной схемы похитили около одного миллиона рублей, распределив полученное между собой", - говорится в сообщении. Задержания предполагаемого организатора группы и его сообщников одновременно прошли в Чебоксарах, Новочебоксарске и пригороде столицы Чувашии с участием спецназа Росгвардии по региону. В свою очередь следственное управление СК России по Чувашии сообщает, что в отношении 7 членов организованной преступной группы возбуждены уголовные дела по статье 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования). "В ходе первоначальных следственных действий следователями СУ СКР по Чувашии проведены 11 обысков, в ходе которых изъяты документы, сотовая и компьютерная техника, а также один из автомобилей, на котором совершались ДТП. В ходе допросов ряд фигурантов дали признательные показания, некоторым из них уже предъявлены обвинения", - отмечается в сообщении регионального СУСК.
https://ria.ru/20241001/moshenniki-1975638621.html
https://ria.ru/20240718/moshenniki-1960559016.html
россия
чебоксары
новочебоксарск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, чебоксары, новочебоксарск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Чебоксары, Новочебоксарск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
В Чувашии задержали банду автоподставщиков
В Чувашии полиция задержала группу мошенников в сфере автострахования
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции в Чувашии задержали группу мошенников в сфере автострахования, заработавшие "автоподставами" около 1 миллиона рублей, сообщает МВД республики.
"Подозреваемые инсценировали дорожно-транспортные происшествия, после чего предоставляли в страховые организации документы с заведомо ложными сведениями и получали выплаты. По оперативным данным, таким образом участники противоправной схемы похитили около одного миллиона рублей, распределив полученное между собой", - говорится в сообщении.
Задержания предполагаемого организатора группы и его сообщников одновременно прошли в Чебоксарах
, Новочебоксарске
и пригороде столицы Чувашии с участием спецназа Росгвардии
по региону.
В свою очередь следственное управление СК России
по Чувашии сообщает, что в отношении 7 членов организованной преступной группы возбуждены уголовные дела по статье 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования).
"В ходе первоначальных следственных действий следователями СУ СКР по Чувашии проведены 11 обысков, в ходе которых изъяты документы, сотовая и компьютерная техника, а также один из автомобилей, на котором совершались ДТП. В ходе допросов ряд фигурантов дали признательные показания, некоторым из них уже предъявлены обвинения", - отмечается в сообщении регионального СУСК.