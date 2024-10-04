https://ria.ru/20241004/chekaliny-1976418408.html
По делу Чекалиных нашли не всех соучастников, заявил следователь
По делу Чекалиных нашли не всех соучастников, заявил следователь - РИА Новости, 04.10.2024
По делу Чекалиных нашли не всех соучастников, заявил следователь
Следствие нашло еще не всех соучастников блогеров Валерии и Артема Чекалиных по делу о незаконном выводе 250 миллионов рублей за рубеж, заявил следователь в... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T17:22
2024-10-04T17:22
2024-10-04T18:43
происшествия
москва
александр чекалин
валерия чекалина
артем чекалин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Следствие нашло еще не всех соучастников блогеров Валерии и Артема Чекалиных по делу о незаконном выводе 250 миллионов рублей за рубеж, заявил следователь в Троицком суде Москвы."Обвиняемый совершил преступление в составе организованной группы, не все участники которой пока установлены", - сказал следователь.
https://ria.ru/20241004/chekaliny-1976282909.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, александр чекалин, валерия чекалина, артем чекалин
Происшествия, Москва, Александр Чекалин, Валерия Чекалина, Артем Чекалин
По делу Чекалиных нашли не всех соучастников, заявил следователь
Следователь: по делу о выводе Чекалиными денег нашли не всех соучастников