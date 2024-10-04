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Следствие попросит отправить Чекалиных под домашний арест - РИА Новости, 04.10.2024
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14:29 04.10.2024 (обновлено: 18:43 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/chekaliny-1976378759.html
Следствие попросит отправить Чекалиных под домашний арест
Следствие попросит отправить Чекалиных под домашний арест - РИА Новости, 04.10.2024
Следствие попросит отправить Чекалиных под домашний арест
Следствие попросит отправить под домашний арест блогеров Валерию и Артема Чекалиных, обвиняемых в проведении валютных операций с использованием подложных... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:29
2024-10-04T18:43
происшествия
москва
артем чекалин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Следствие попросит отправить под домашний арест блогеров Валерию и Артема Чекалиных, обвиняемых в проведении валютных операций с использованием подложных документов, сообщили РИА Новости в Троицком суде Москвы."Следствие выйдет с ходатайством об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в суде.Собеседница агентства уточнила, что пока материалы в суд не поступили.Сами обвиняемые доставлены в суд.
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происшествия, москва, артем чекалин
Происшествия, Москва, Артем Чекалин
Следствие попросит отправить Чекалиных под домашний арест

Следствие попросит отправить Валерию и Артема Чекалиных под домашний арест

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкБлогеры Валерия и Артем Чекалины
Блогеры Валерия и Артем Чекалины - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Блогеры Валерия и Артем Чекалины. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Следствие попросит отправить под домашний арест блогеров Валерию и Артема Чекалиных, обвиняемых в проведении валютных операций с использованием подложных документов, сообщили РИА Новости в Троицком суде Москвы.
"Следствие выйдет с ходатайством об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в суде.
Собеседница агентства уточнила, что пока материалы в суд не поступили.
Сами обвиняемые доставлены в суд.
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