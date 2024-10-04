https://ria.ru/20241004/chekaliny-1976378759.html

Следствие попросит отправить Чекалиных под домашний арест

Следствие попросит отправить Чекалиных под домашний арест - РИА Новости, 04.10.2024

Следствие попросит отправить Чекалиных под домашний арест

Следствие попросит отправить под домашний арест блогеров Валерию и Артема Чекалиных, обвиняемых в проведении валютных операций с использованием подложных... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T14:29

2024-10-04T14:29

2024-10-04T18:43

происшествия

москва

артем чекалин

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Следствие попросит отправить под домашний арест блогеров Валерию и Артема Чекалиных, обвиняемых в проведении валютных операций с использованием подложных документов, сообщили РИА Новости в Троицком суде Москвы."Следствие выйдет с ходатайством об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в суде.Собеседница агентства уточнила, что пока материалы в суд не поступили.Сами обвиняемые доставлены в суд.

https://ria.ru/20241004/blinovskiy-1976385433.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, артем чекалин