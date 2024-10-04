https://ria.ru/20241004/chekaliny-1976378759.html
Следствие попросит отправить Чекалиных под домашний арест
Следствие попросит отправить Чекалиных под домашний арест - РИА Новости, 04.10.2024
Следствие попросит отправить Чекалиных под домашний арест
Следствие попросит отправить под домашний арест блогеров Валерию и Артема Чекалиных, обвиняемых в проведении валютных операций с использованием подложных... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:29
2024-10-04T14:29
2024-10-04T18:43
происшествия
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артем чекалин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Следствие попросит отправить под домашний арест блогеров Валерию и Артема Чекалиных, обвиняемых в проведении валютных операций с использованием подложных документов, сообщили РИА Новости в Троицком суде Москвы."Следствие выйдет с ходатайством об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в суде.Собеседница агентства уточнила, что пока материалы в суд не поступили.Сами обвиняемые доставлены в суд.
https://ria.ru/20241004/blinovskiy-1976385433.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, артем чекалин
Происшествия, Москва, Артем Чекалин
Следствие попросит отправить Чекалиных под домашний арест
Следствие попросит отправить Валерию и Артема Чекалиных под домашний арест
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Следствие попросит отправить под домашний арест блогеров Валерию и Артема Чекалиных, обвиняемых в проведении валютных операций с использованием подложных документов, сообщили РИА Новости в Троицком суде Москвы.
"Следствие выйдет с ходатайством об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в суде.
Собеседница агентства уточнила, что пока материалы в суд не поступили.
Сами обвиняемые доставлены в суд.