https://ria.ru/20241004/chekaliny-1976282909.html
Чекалиным грозит до десяти лет колонии по новому уголовному делу
Чекалиным грозит до десяти лет колонии по новому уголовному делу - РИА Новости, 04.10.2024
Чекалиным грозит до десяти лет колонии по новому уголовному делу
Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему мужу Артему грозит до десяти лет лишения свободы, а также штраф до одного миллиона рублей за валютные операции с РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T01:31
2024-10-04T01:31
2024-10-04T02:54
россия
москва
валерия чекалина
ирина волк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885525267_0:0:2781:1564_1920x0_80_0_0_01a8c63fb772c176b4f0627ac42694e1.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему мужу Артему грозит до десяти лет лишения свободы, а также штраф до одного миллиона рублей за валютные операции с использованием подложных документов, следует из статьи Уголовного кодекса.Прокуратура Москвы сообщила в четверг вечером, что блогерам и их бизнес-партнеру уже предъявлено обвинение по пункту "а, б" части 3 статьи 193.1 УК.Исходя из статьи, бывшим супругам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы, иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.В четверг официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что на блогеров Артема и Валерии Чекалиных, а также их партнера по бизнесу завели уголовное дело. Их подозревают в выводе из России более 250 миллионов рублей по подложным документам.По версии следователей, злоумышленники продавали в интернете фитнес-марафон. Покупающие его россияне заключали договоры с иностранными компаниями, а оплата поступала на счета зарубежного банка. При этом в органы валютного контроля фигуранты дела подавали недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов.
https://ria.ru/20231119/scheta-1910395144.html
https://ria.ru/20241003/blinovskaya-1976171932.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885525267_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ee107a2e472da6e03f54546fe2157a1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, валерия чекалина, ирина волк, происшествия
Россия, Москва, Валерия Чекалина, Ирина Волк, Происшествия
Чекалиным грозит до десяти лет колонии по новому уголовному делу
Чекалиным грозит до десяти лет колонии и штраф до миллиона рублей по новому делу
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему мужу Артему грозит до десяти лет лишения свободы, а также штраф до одного миллиона рублей за валютные операции с использованием подложных документов, следует из статьи Уголовного кодекса.
Прокуратура Москвы
сообщила в четверг вечером, что блогерам и их бизнес-партнеру уже предъявлено обвинение по пункту "а, б" части 3 статьи 193.1 УК.
Исходя из статьи, бывшим супругам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы, иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
В четверг официальный представитель МВД Ирина Волк
сообщила, что на блогеров Артема и Валерии Чекалиных, а также их партнера по бизнесу завели уголовное дело. Их подозревают в выводе из России более 250 миллионов рублей по подложным документам.
По версии следователей, злоумышленники продавали в интернете фитнес-марафон. Покупающие его россияне заключали договоры с иностранными компаниями, а оплата поступала на счета зарубежного банка. При этом в органы валютного контроля фигуранты дела подавали недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов.