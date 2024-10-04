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Чекалиным грозит до десяти лет колонии по новому уголовному делу - РИА Новости, 04.10.2024
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01:31 04.10.2024 (обновлено: 02:54 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/chekaliny-1976282909.html
Чекалиным грозит до десяти лет колонии по новому уголовному делу
Чекалиным грозит до десяти лет колонии по новому уголовному делу - РИА Новости, 04.10.2024
Чекалиным грозит до десяти лет колонии по новому уголовному делу
Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему мужу Артему грозит до десяти лет лишения свободы, а также штраф до одного миллиона рублей за валютные операции с РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T01:31
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россия
москва
валерия чекалина
ирина волк
происшествия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему мужу Артему грозит до десяти лет лишения свободы, а также штраф до одного миллиона рублей за валютные операции с использованием подложных документов, следует из статьи Уголовного кодекса.Прокуратура Москвы сообщила в четверг вечером, что блогерам и их бизнес-партнеру уже предъявлено обвинение по пункту "а, б" части 3 статьи 193.1 УК.Исходя из статьи, бывшим супругам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы, иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.В четверг официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что на блогеров Артема и Валерии Чекалиных, а также их партнера по бизнесу завели уголовное дело. Их подозревают в выводе из России более 250 миллионов рублей по подложным документам.По версии следователей, злоумышленники продавали в интернете фитнес-марафон. Покупающие его россияне заключали договоры с иностранными компаниями, а оплата поступала на счета зарубежного банка. При этом в органы валютного контроля фигуранты дела подавали недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов.
https://ria.ru/20231119/scheta-1910395144.html
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россия, москва, валерия чекалина, ирина волк, происшествия
Россия, Москва, Валерия Чекалина, Ирина Волк, Происшествия
Чекалиным грозит до десяти лет колонии по новому уголовному делу

Чекалиным грозит до десяти лет колонии и штраф до миллиона рублей по новому делу

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина с супругом Артемом у Пресненского суда Москвы
Блогер Валерия Чекалина с супругом Артемом у Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Блогер Валерия Чекалина с супругом Артемом у Пресненского суда Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему мужу Артему грозит до десяти лет лишения свободы, а также штраф до одного миллиона рублей за валютные операции с использованием подложных документов, следует из статьи Уголовного кодекса.
Прокуратура Москвы сообщила в четверг вечером, что блогерам и их бизнес-партнеру уже предъявлено обвинение по пункту "а, б" части 3 статьи 193.1 УК.
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Исходя из статьи, бывшим супругам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы, иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
В четверг официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что на блогеров Артема и Валерии Чекалиных, а также их партнера по бизнесу завели уголовное дело. Их подозревают в выводе из России более 250 миллионов рублей по подложным документам.
По версии следователей, злоумышленники продавали в интернете фитнес-марафон. Покупающие его россияне заключали договоры с иностранными компаниями, а оплата поступала на счета зарубежного банка. При этом в органы валютного контроля фигуранты дела подавали недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов.
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