https://ria.ru/20241004/chekalina-1976377445.html

Валерия Чекалина не признала вину

Валерия Чекалина не признала вину - РИА Новости, 04.10.2024

Валерия Чекалина не признала вину

Блогер Валерия Чекалина не признает вину в проведении валютных операций с использованием подложных документов, сообщила РИА Новости ее адвокат Екатерина Гордон. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T14:25

2024-10-04T14:25

2024-10-04T14:42

валерия чекалина

екатерина гордон

происшествия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина не признает вину в проведении валютных операций с использованием подложных документов, сообщила РИА Новости ее адвокат Екатерина Гордон. "Нет, она не признает вину", - сказала адвокат.

https://ria.ru/20241003/blinovskaya-1976171932.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

валерия чекалина, екатерина гордон, происшествия