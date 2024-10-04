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Валерия Чекалина не признала вину - РИА Новости, 04.10.2024
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14:25 04.10.2024 (обновлено: 14:42 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/chekalina-1976377445.html
Валерия Чекалина не признала вину
Валерия Чекалина не признала вину - РИА Новости, 04.10.2024
Валерия Чекалина не признала вину
Блогер Валерия Чекалина не признает вину в проведении валютных операций с использованием подложных документов, сообщила РИА Новости ее адвокат Екатерина Гордон. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:25
2024-10-04T14:42
валерия чекалина
екатерина гордон
происшествия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина не признает вину в проведении валютных операций с использованием подложных документов, сообщила РИА Новости ее адвокат Екатерина Гордон. "Нет, она не признает вину", - сказала адвокат.
https://ria.ru/20241003/blinovskaya-1976171932.html
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валерия чекалина, екатерина гордон, происшествия
Валерия Чекалина, Екатерина Гордон, Происшествия
Валерия Чекалина не признала вину

Чекалина не признала вину в проведении валютных операций по подложным документам

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина
Блогер Валерия Чекалина - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Блогер Валерия Чекалина. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина не признает вину в проведении валютных операций с использованием подложных документов, сообщила РИА Новости ее адвокат Екатерина Гордон.
"Нет, она не признает вину", - сказала адвокат.
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Валерия ЧекалинаЕкатерина ГордонПроисшествия
 
 
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