https://ria.ru/20241004/chekalin-1976431985.html
Чекалин не признал вину в нелегальном выводе денег
Чекалин не признал вину в нелегальном выводе денег - РИА Новости, 04.10.2024
Чекалин не признал вину в нелегальном выводе денег
Блогер Артем Чекалин не признает вину в нелегальном выводе за рубеж 250 миллионов рублей, заявил РИА Новости его адвокат в Троицком суде Москвы. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T18:41
2024-10-04T18:41
2024-10-04T18:43
происшествия
москва
артем чекалин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Блогер Артем Чекалин не признает вину в нелегальном выводе за рубеж 250 миллионов рублей, заявил РИА Новости его адвокат в Троицком суде Москвы. "Мой подзащитный не признает вину", - сказал адвокат.
https://ria.ru/20241004/chekalin-1976431763.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, артем чекалин
Происшествия, Москва, Артем Чекалин
Чекалин не признал вину в нелегальном выводе денег
Чекалин не признал вину в нелегальном выводе 250 миллионов рублей за рубеж