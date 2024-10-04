https://ria.ru/20241004/chekalin-1976431985.html

Чекалин не признал вину в нелегальном выводе денег

Чекалин не признал вину в нелегальном выводе денег - РИА Новости, 04.10.2024

Чекалин не признал вину в нелегальном выводе денег

Блогер Артем Чекалин не признает вину в нелегальном выводе за рубеж 250 миллионов рублей, заявил РИА Новости его адвокат в Троицком суде Москвы. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T18:41

2024-10-04T18:41

2024-10-04T18:43

происшествия

москва

артем чекалин

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Блогер Артем Чекалин не признает вину в нелегальном выводе за рубеж 250 миллионов рублей, заявил РИА Новости его адвокат в Троицком суде Москвы. "Мой подзащитный не признает вину", - сказал адвокат.

https://ria.ru/20241004/chekalin-1976431763.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, артем чекалин