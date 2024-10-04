https://ria.ru/20241004/chekalin-1976431763.html
Чекалин после первого уголовного дела оставил фитнес-марафоны
Чекалин после первого уголовного дела оставил фитнес-марафоны - РИА Новости, 04.10.2024
Чекалин после первого уголовного дела оставил фитнес-марафоны
Блогер Артем Чекалин после первого своего уголовного дела оставил фитнес-марафоны и занялся благотворительностью, заявили его адвокаты в Троицком суде Москвы. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T18:40
2024-10-04T18:40
2024-10-04T18:43
происшествия
москва
белгородская область
артем чекалин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Блогер Артем Чекалин после первого своего уголовного дела оставил фитнес-марафоны и занялся благотворительностью, заявили его адвокаты в Троицком суде Москвы. Адвокаты приобщили к делу многочисленные документы и благодарности Чекалину, который помогал благотворительным организациям, а также отвозил гуманитарную помощь в Курскую и Белгородскую область. "Фитнес-марафонами он больше не занимался", - отметил адвокат. Защита также назвала "реваншизмом" обвинения по новому уголовному делу. По словам адвокатов, у дел одинаковое оперативное сопровождение, в обвинениях речь идет об одних и тех же марафонах, одном и том же периоде времени. При этом сумма ущерба а два раза меньше, а мера пресечения запрашивается строже.
https://ria.ru/20241004/bloger-1976428302.html
https://ria.ru/20240710/chekaliny-1958775428.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, белгородская область, артем чекалин
Происшествия, Москва, Белгородская область, Артем Чекалин
Чекалин после первого уголовного дела оставил фитнес-марафоны
Блогер Артем Чекалин оставил фитнес-марафоны и занялся благотворительностью
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Блогер Артем Чекалин после первого своего уголовного дела оставил фитнес-марафоны и занялся благотворительностью, заявили его адвокаты в Троицком суде Москвы.
Адвокаты приобщили к делу многочисленные документы и благодарности Чекалину, который помогал благотворительным организациям, а также отвозил гуманитарную помощь в Курскую и Белгородскую область
.
"Фитнес-марафонами он больше не занимался", - отметил адвокат.
Защита также назвала "реваншизмом" обвинения по новому уголовному делу.
По словам адвокатов, у дел одинаковое оперативное сопровождение, в обвинениях речь идет об одних и тех же марафонах, одном и том же периоде времени. При этом сумма ущерба а два раза меньше, а мера пресечения запрашивается строже.