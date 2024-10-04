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Чекалин после первого уголовного дела оставил фитнес-марафоны - РИА Новости, 04.10.2024
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18:40 04.10.2024 (обновлено: 18:43 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/chekalin-1976431763.html
Чекалин после первого уголовного дела оставил фитнес-марафоны
Чекалин после первого уголовного дела оставил фитнес-марафоны - РИА Новости, 04.10.2024
Чекалин после первого уголовного дела оставил фитнес-марафоны
Блогер Артем Чекалин после первого своего уголовного дела оставил фитнес-марафоны и занялся благотворительностью, заявили его адвокаты в Троицком суде Москвы. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T18:40
2024-10-04T18:43
происшествия
москва
белгородская область
артем чекалин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Блогер Артем Чекалин после первого своего уголовного дела оставил фитнес-марафоны и занялся благотворительностью, заявили его адвокаты в Троицком суде Москвы. Адвокаты приобщили к делу многочисленные документы и благодарности Чекалину, который помогал благотворительным организациям, а также отвозил гуманитарную помощь в Курскую и Белгородскую область. "Фитнес-марафонами он больше не занимался", - отметил адвокат. Защита также назвала "реваншизмом" обвинения по новому уголовному делу. По словам адвокатов, у дел одинаковое оперативное сопровождение, в обвинениях речь идет об одних и тех же марафонах, одном и том же периоде времени. При этом сумма ущерба а два раза меньше, а мера пресечения запрашивается строже.
https://ria.ru/20241004/bloger-1976428302.html
https://ria.ru/20240710/chekaliny-1958775428.html
москва
белгородская область
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происшествия, москва, белгородская область, артем чекалин
Происшествия, Москва, Белгородская область, Артем Чекалин
Чекалин после первого уголовного дела оставил фитнес-марафоны

Блогер Артем Чекалин оставил фитнес-марафоны и занялся благотворительностью

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина с супругом Артемом у Пресненского суда Москвы
Блогер Валерия Чекалина с супругом Артемом у Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Блогер Валерия Чекалина с супругом Артемом у Пресненского суда Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Блогер Артем Чекалин после первого своего уголовного дела оставил фитнес-марафоны и занялся благотворительностью, заявили его адвокаты в Троицком суде Москвы.
Адвокаты приобщили к делу многочисленные документы и благодарности Чекалину, который помогал благотворительным организациям, а также отвозил гуманитарную помощь в Курскую и Белгородскую область.
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"Фитнес-марафонами он больше не занимался", - отметил адвокат.
Защита также назвала "реваншизмом" обвинения по новому уголовному делу.
По словам адвокатов, у дел одинаковое оперативное сопровождение, в обвинениях речь идет об одних и тех же марафонах, одном и том же периоде времени. При этом сумма ущерба а два раза меньше, а мера пресечения запрашивается строже.
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ПроисшествияМоскваБелгородская областьАртем Чекалин
 
 
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