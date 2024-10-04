https://ria.ru/20241004/chekalin-1976431763.html

Чекалин после первого уголовного дела оставил фитнес-марафоны

Чекалин после первого уголовного дела оставил фитнес-марафоны - РИА Новости, 04.10.2024

Чекалин после первого уголовного дела оставил фитнес-марафоны

Блогер Артем Чекалин после первого своего уголовного дела оставил фитнес-марафоны и занялся благотворительностью, заявили его адвокаты в Троицком суде Москвы. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T18:40

2024-10-04T18:40

2024-10-04T18:43

происшествия

москва

белгородская область

артем чекалин

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Блогер Артем Чекалин после первого своего уголовного дела оставил фитнес-марафоны и занялся благотворительностью, заявили его адвокаты в Троицком суде Москвы. Адвокаты приобщили к делу многочисленные документы и благодарности Чекалину, который помогал благотворительным организациям, а также отвозил гуманитарную помощь в Курскую и Белгородскую область. "Фитнес-марафонами он больше не занимался", - отметил адвокат. Защита также назвала "реваншизмом" обвинения по новому уголовному делу. По словам адвокатов, у дел одинаковое оперативное сопровождение, в обвинениях речь идет об одних и тех же марафонах, одном и том же периоде времени. При этом сумма ущерба а два раза меньше, а мера пресечения запрашивается строже.

https://ria.ru/20241004/bloger-1976428302.html

https://ria.ru/20240710/chekaliny-1958775428.html

москва

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, белгородская область, артем чекалин