https://ria.ru/20241004/chekalin-1976431322.html

Суд отправил Чекалина под домашний арест

Суд отправил Чекалина под домашний арест - РИА Новости, 04.10.2024

Суд отправил Чекалина под домашний арест

Троицкий суд Москвы отправил под домашний арест блогера Артема Чекалина, обвиняемого в незаконном выводе 250 миллионов рублей за границу, передает корреспондент РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T18:37

2024-10-04T18:37

2024-10-04T18:43

происшествия

россия

москва

ирина волк

артем чекалин

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Троицкий суд Москвы отправил под домашний арест блогера Артема Чекалина, обвиняемого в незаконном выводе 250 миллионов рублей за границу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста", - огласил решение судья. Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что блогеры Артём и Валерия (Лерчек) Чекалины и их партнёр по бизнесу подозреваются в том, что с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело. Им предъявлено обвинение по пунктам "а, б" части 3 статьи 193.1 УК РФ (валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой).

https://ria.ru/20241004/chekaliny-1976282909.html

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Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, ирина волк, артем чекалин