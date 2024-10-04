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Суд отправил Чекалина под домашний арест - РИА Новости, 04.10.2024
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18:37 04.10.2024 (обновлено: 18:43 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/chekalin-1976431322.html
Суд отправил Чекалина под домашний арест
Суд отправил Чекалина под домашний арест - РИА Новости, 04.10.2024
Суд отправил Чекалина под домашний арест
Троицкий суд Москвы отправил под домашний арест блогера Артема Чекалина, обвиняемого в незаконном выводе 250 миллионов рублей за границу, передает корреспондент РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T18:37
2024-10-04T18:43
происшествия
россия
москва
ирина волк
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Троицкий суд Москвы отправил под домашний арест блогера Артема Чекалина, обвиняемого в незаконном выводе 250 миллионов рублей за границу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста", - огласил решение судья. Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что блогеры Артём и Валерия (Лерчек) Чекалины и их партнёр по бизнесу подозреваются в том, что с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело. Им предъявлено обвинение по пунктам "а, б" части 3 статьи 193.1 УК РФ (валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой).
https://ria.ru/20241004/chekaliny-1976282909.html
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происшествия, россия, москва, ирина волк, артем чекалин
Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк, Артем Чекалин
Суд отправил Чекалина под домашний арест

Троицкий суд Москвы отправил под домашний арест блогера Артема Чекалина

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Артем Чекалин, обвиняемый в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Троицком районном суде в Москве
Блогер Артем Чекалин, обвиняемый в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Троицком районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Блогер Артем Чекалин, обвиняемый в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Троицком районном суде в Москве
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Троицкий суд Москвы отправил под домашний арест блогера Артема Чекалина, обвиняемого в незаконном выводе 250 миллионов рублей за границу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста", - огласил решение судья.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что блогеры Артём и Валерия (Лерчек) Чекалины и их партнёр по бизнесу подозреваются в том, что с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело. Им предъявлено обвинение по пунктам "а, б" части 3 статьи 193.1 УК РФ (валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой).
Блогер Валерия Чекалина с супругом Артемом у Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
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