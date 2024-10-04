https://ria.ru/20241004/chekalin-1976429516.html

Чекалин будет отбывать домашний арест в своем подмосковном доме

Чекалин будет отбывать домашний арест в своем подмосковном доме - РИА Новости, 04.10.2024

Чекалин будет отбывать домашний арест в своем подмосковном доме

Блогер Артем Чекалин, которому в пятницу суд в Москве избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, будет находиться в своем доме в подмосковном селе,... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T18:22

2024-10-04T18:22

2024-10-04T18:43

красногорский район

московская область (подмосковье)

происшествия

россия

москва

красногорск

ирина волк

артем чекалин

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Блогер Артем Чекалин, которому в пятницу суд в Москве избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, будет находиться в своем доме в подмосковном селе, передает корреспондент РИА Новости из зала Троицкого суда Москвы."Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста по адресу… село Ильинское, городской округ Красногорск, Московская область", - огласил решение судья.Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что блогеры Артём и Валерия (Лерчек) Чекалины и их партнёр по бизнесу подозреваются в том, что с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело. Им предъявлено обвинение по пунктам "а, б" части 3 статьи 193.1 УК РФ (валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой).

https://ria.ru/20240918/sud-1973504313.html

красногорский район

московская область (подмосковье)

россия

москва

красногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

красногорский район, московская область (подмосковье), происшествия, россия, москва, красногорск, ирина волк, артем чекалин