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Чекалин будет отбывать домашний арест в своем подмосковном доме - РИА Новости, 04.10.2024
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18:22 04.10.2024 (обновлено: 18:43 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/chekalin-1976429516.html
Чекалин будет отбывать домашний арест в своем подмосковном доме
Чекалин будет отбывать домашний арест в своем подмосковном доме - РИА Новости, 04.10.2024
Чекалин будет отбывать домашний арест в своем подмосковном доме
Блогер Артем Чекалин, которому в пятницу суд в Москве избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, будет находиться в своем доме в подмосковном селе,... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T18:22
2024-10-04T18:43
красногорский район
московская область (подмосковье)
происшествия
россия
москва
красногорск
ирина волк
артем чекалин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Блогер Артем Чекалин, которому в пятницу суд в Москве избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, будет находиться в своем доме в подмосковном селе, передает корреспондент РИА Новости из зала Троицкого суда Москвы."Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста по адресу… село Ильинское, городской округ Красногорск, Московская область", - огласил решение судья.Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что блогеры Артём и Валерия (Лерчек) Чекалины и их партнёр по бизнесу подозреваются в том, что с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело. Им предъявлено обвинение по пунктам "а, б" части 3 статьи 193.1 УК РФ (валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой).
https://ria.ru/20240918/sud-1973504313.html
красногорский район
московская область (подмосковье)
россия
москва
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красногорский район, московская область (подмосковье), происшествия, россия, москва, красногорск, ирина волк, артем чекалин
Красногорский район, Московская область (Подмосковье), Происшествия, Россия, Москва, Красногорск, Ирина Волк, Артем Чекалин
Чекалин будет отбывать домашний арест в своем подмосковном доме

Суд: Чекалин будет отбывать домашний арест в своем доме в Красногорском районе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Артем Чекалин в суде
Блогер Артем Чекалин в суде - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Блогер Артем Чекалин, которому в пятницу суд в Москве избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, будет находиться в своем доме в подмосковном селе, передает корреспондент РИА Новости из зала Троицкого суда Москвы.
«
"Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста по адресу… село Ильинское, городской округ Красногорск, Московская область", - огласил решение судья.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что блогеры Артём и Валерия (Лерчек) Чекалины и их партнёр по бизнесу подозреваются в том, что с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело. Им предъявлено обвинение по пунктам "а, б" части 3 статьи 193.1 УК РФ (валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой).
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Красногорский районМосковская область (Подмосковье)ПроисшествияРоссияМоскваКрасногорскИрина ВолкАртем Чекалин
 
 
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