https://ria.ru/20241004/chekalin-1976423216.html

Чекалин попросил суд не отправлять его под домашний арест

Чекалин попросил суд не отправлять его под домашний арест - РИА Новости, 04.10.2024

Чекалин попросил суд не отправлять его под домашний арест

Блогер Артем Чекалин просит ограничиться запретами, а не отправлять его под домашний арест по делу о незаконном выводе 250 миллионов рублей за рубеж. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T17:51

2024-10-04T17:51

2024-10-04T18:43

москва

происшествия

артем чекалин

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Блогер Артем Чекалин просит ограничиться запретами, а не отправлять его под домашний арест по делу о незаконном выводе 250 миллионов рублей за рубеж. "Можно выбрать другую меру пресечения, например, запрет определенных действий, чтобы я не пользовался интернетом, но не сидел бы под домашним арестом. У меня тут работа, семья, я не собираюсь скрываться", - заявил Чекалин в Троицком суде Москвы. Во время расследования его первого уголовного дела о неуплате налогов у Чекалина была мера пресечения именно в виде запрета определенных действий. Защита указала, что он ее ни разу не нарушил.

https://ria.ru/20241004/chekaliny-1976418408.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, происшествия, артем чекалин