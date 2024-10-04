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Чекалин попросил суд не отправлять его под домашний арест - РИА Новости, 04.10.2024
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17:51 04.10.2024 (обновлено: 18:43 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/chekalin-1976423216.html
Чекалин попросил суд не отправлять его под домашний арест
Чекалин попросил суд не отправлять его под домашний арест - РИА Новости, 04.10.2024
Чекалин попросил суд не отправлять его под домашний арест
Блогер Артем Чекалин просит ограничиться запретами, а не отправлять его под домашний арест по делу о незаконном выводе 250 миллионов рублей за рубеж. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T17:51
2024-10-04T18:43
москва
происшествия
артем чекалин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Блогер Артем Чекалин просит ограничиться запретами, а не отправлять его под домашний арест по делу о незаконном выводе 250 миллионов рублей за рубеж. "Можно выбрать другую меру пресечения, например, запрет определенных действий, чтобы я не пользовался интернетом, но не сидел бы под домашним арестом. У меня тут работа, семья, я не собираюсь скрываться", - заявил Чекалин в Троицком суде Москвы. Во время расследования его первого уголовного дела о неуплате налогов у Чекалина была мера пресечения именно в виде запрета определенных действий. Защита указала, что он ее ни разу не нарушил.
https://ria.ru/20241004/chekaliny-1976418408.html
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москва, происшествия, артем чекалин
Москва, Происшествия, Артем Чекалин
Чекалин попросил суд не отправлять его под домашний арест

Чекалин попросил ограничиться запретами, а не отправлять его под домашний арест

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Артем Чекалин в суде
Блогер Артем Чекалин в суде - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Блогер Артем Чекалин в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Блогер Артем Чекалин просит ограничиться запретами, а не отправлять его под домашний арест по делу о незаконном выводе 250 миллионов рублей за рубеж.
«
"Можно выбрать другую меру пресечения, например, запрет определенных действий, чтобы я не пользовался интернетом, но не сидел бы под домашним арестом. У меня тут работа, семья, я не собираюсь скрываться", - заявил Чекалин в Троицком суде Москвы.
Во время расследования его первого уголовного дела о неуплате налогов у Чекалина была мера пресечения именно в виде запрета определенных действий. Защита указала, что он ее ни разу не нарушил.
Артем Чекалин в суде - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
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