https://ria.ru/20241004/chekalin-1976423216.html
Чекалин попросил суд не отправлять его под домашний арест
Чекалин попросил суд не отправлять его под домашний арест - РИА Новости, 04.10.2024
Чекалин попросил суд не отправлять его под домашний арест
Блогер Артем Чекалин просит ограничиться запретами, а не отправлять его под домашний арест по делу о незаконном выводе 250 миллионов рублей за рубеж. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T17:51
2024-10-04T17:51
2024-10-04T18:43
москва
происшествия
артем чекалин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Блогер Артем Чекалин просит ограничиться запретами, а не отправлять его под домашний арест по делу о незаконном выводе 250 миллионов рублей за рубеж. "Можно выбрать другую меру пресечения, например, запрет определенных действий, чтобы я не пользовался интернетом, но не сидел бы под домашним арестом. У меня тут работа, семья, я не собираюсь скрываться", - заявил Чекалин в Троицком суде Москвы. Во время расследования его первого уголовного дела о неуплате налогов у Чекалина была мера пресечения именно в виде запрета определенных действий. Защита указала, что он ее ни разу не нарушил.
https://ria.ru/20241004/chekaliny-1976418408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, артем чекалин
Москва, Происшествия, Артем Чекалин
Чекалин попросил суд не отправлять его под домашний арест
Чекалин попросил ограничиться запретами, а не отправлять его под домашний арест