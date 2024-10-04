https://ria.ru/20241004/chekalin-1976421615.html
Чекалину грозит до десяти лет колонии
Чекалину грозит до десяти лет колонии - РИА Новости, 04.10.2024
Чекалину грозит до десяти лет колонии
Блогеру Артему Чекалину грозит от 5 до 10 лет колонии по делу о нелегальном выводе за рубеж 250 миллионов рублей, заявил прокурор в Троицком суде Москвы. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T17:41
2024-10-04T17:41
2024-10-04T18:43
происшествия
москва
артем чекалин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Блогеру Артему Чекалину грозит от 5 до 10 лет колонии по делу о нелегальном выводе за рубеж 250 миллионов рублей, заявил прокурор в Троицком суде Москвы."Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, наказание за которое предусмотрено исключительно в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет", - заявил прокурор.В связи с этим он настаивает именно на домашнем аресте и выступает против запрета определенных действий.
https://ria.ru/20241004/chekaliny-1976418408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, артем чекалин
Происшествия, Москва, Артем Чекалин
Чекалину грозит до десяти лет колонии
Блогеру Чекалину грозит от пяти до десяти лет колонии
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Блогеру Артему Чекалину грозит от 5 до 10 лет колонии по делу о нелегальном выводе за рубеж 250 миллионов рублей, заявил прокурор в Троицком суде Москвы.
"Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, наказание за которое предусмотрено исключительно в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет", - заявил прокурор.
В связи с этим он настаивает именно на домашнем аресте и выступает против запрета определенных действий.