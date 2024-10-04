https://ria.ru/20241004/chekalin-1976421615.html

Чекалину грозит до десяти лет колонии

Чекалину грозит до десяти лет колонии - РИА Новости, 04.10.2024

Чекалину грозит до десяти лет колонии

Блогеру Артему Чекалину грозит от 5 до 10 лет колонии по делу о нелегальном выводе за рубеж 250 миллионов рублей, заявил прокурор в Троицком суде Москвы. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T17:41

2024-10-04T17:41

2024-10-04T18:43

происшествия

москва

артем чекалин

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Блогеру Артему Чекалину грозит от 5 до 10 лет колонии по делу о нелегальном выводе за рубеж 250 миллионов рублей, заявил прокурор в Троицком суде Москвы."Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, наказание за которое предусмотрено исключительно в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет", - заявил прокурор.В связи с этим он настаивает именно на домашнем аресте и выступает против запрета определенных действий.

https://ria.ru/20241004/chekaliny-1976418408.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, артем чекалин