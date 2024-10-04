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Суд наложил арест на люксовые часы экс-замначальника МОРАС ГИБДД Приморья
Суд наложил арест на люксовые часы экс-замначальника МОРАС ГИБДД Приморья - РИА Новости, 04.10.2024
Суд наложил арест на люксовые часы экс-замначальника МОРАС ГИБДД Приморья
Суд наложил арест на имущество, в том числе на три пары люксовых часов, по уголовному делу бывшего заместителя начальника МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T02:57
2024-10-04T02:57
2024-10-04T02:57
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ВЛАДИВОСТОК, 4 окт – РИА Новости. Суд наложил арест на имущество, в том числе на три пары люксовых часов, по уголовному делу бывшего заместителя начальника МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю Александра Сучкова, обвиняемого в получении взятки в 100 тысяч рублей за незаконную регистрацию машин, сообщает региональное СУСК РФ. Ранее бывшему полицейскому предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и получении взятки. По версии следствия, с ноября 2022 по январь 2023 года обвиняемый внес в федеральную информационную систему корректировок регистрационные данные не менее пяти машин, получив за это взятку в 100 тысяч рублей. Собственники изменяли конструкции автомобилей, но фигурант не проводил осмотр транспортных средств с фотофиксацией и лично не видел документы о внесенных изменениях. "Следственными органами СКР по Приморскому краю приняты обеспечительные меры по наложению ареста на имущество бывшего заместителя начальника МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю Александра Сучкова. В целях обсечения исковых требований по ходатайству следователя СКР на имущество обвиняемого на сумму, превышающую 1,2 миллиона рублей, наложен арест", - говорится в сообщении. По данным СУСК, в том числе наложен арест на три пары часов люксовых брендов: Tag Heuer Aquaracer Quartz с 41 бриллиантом на корпусе стоимостью 512,9 тысячи рублей, Breitling Chronometre Navitimer стоимостью 543,8 тысячи рублей и Tissot Tradition Powermatic 80 Open Heart стоимостью 90,6 тысячи рублей. Как уточнили РИА Новости в СУСК, в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.
https://ria.ru/20240913/akhmedov-1972446932.html
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россия, приморский край, гибдд мвд рф, происшествия
Россия, Приморский край, ГИБДД МВД РФ, Происшествия
Суд наложил арест на люксовые часы экс-замначальника МОРАС ГИБДД Приморья
Суд арестовал часы за миллион рублей экс-замначальника МОРАС ГИБДД Приморья
ВЛАДИВОСТОК, 4 окт – РИА Новости. Суд наложил арест на имущество, в том числе на три пары люксовых часов, по уголовному делу бывшего заместителя начальника МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю Александра Сучкова, обвиняемого в получении взятки в 100 тысяч рублей за незаконную регистрацию машин, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее бывшему полицейскому предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и получении взятки. По версии следствия, с ноября 2022 по январь 2023 года обвиняемый внес в федеральную информационную систему корректировок регистрационные данные не менее пяти машин, получив за это взятку в 100 тысяч рублей. Собственники изменяли конструкции автомобилей, но фигурант не проводил осмотр транспортных средств с фотофиксацией и лично не видел документы о внесенных изменениях.
"Следственными органами СКР по Приморскому краю приняты обеспечительные меры по наложению ареста на имущество бывшего заместителя начальника МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю Александра Сучкова. В целях обсечения исковых требований по ходатайству следователя СКР на имущество обвиняемого на сумму, превышающую 1,2 миллиона рублей, наложен арест", - говорится в сообщении.
По данным СУСК, в том числе наложен арест на три пары часов люксовых брендов: Tag Heuer Aquaracer Quartz с 41 бриллиантом на корпусе стоимостью 512,9 тысячи рублей, Breitling Chronometre Navitimer стоимостью 543,8 тысячи рублей и Tissot Tradition Powermatic 80 Open Heart стоимостью 90,6 тысячи рублей.
Как уточнили РИА Новости в СУСК, в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.