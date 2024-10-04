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Синоптик рассказал, сколько суток продлятся на Земле магнитные бури
Синоптик рассказал, сколько суток продлятся на Земле магнитные бури - РИА Новости, 04.10.2024
Синоптик рассказал, сколько суток продлятся на Земле магнитные бури
Магнитные бури, временами сильные, продлятся на Земле минимум трое суток, их окончание ожидается только в начале понедельника, сообщил ведущий специалист центра РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T07:56
2024-10-04T07:56
2024-10-04T07:56
земля
михаил леус
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Магнитные бури, временами сильные, продлятся на Земле минимум трое суток, их окончание ожидается только в начале понедельника, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Последнее обновление прогностических данных передвинуло начало магнитных бурь на середину сегодняшнего дня. При этом по-прежнему ожидается, что они временами будут достигать уровня G3 - сильных магнитных бурь, и что более интересно, продлятся как минимум трое суток - по уточнённым данным, учитывающим последнюю вспышку класса Х на Солнце, окончание магнитных бурь теперь ожидается только в начале понедельника", - рассказал Леус в своем Telegram-канале. Синоптик отметил, что в ночь с четверга на пятницу магнитосфера Земли находилась в спокойном состоянии.
https://ria.ru/20241003/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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земля, михаил леус
Синоптик рассказал, сколько суток продлятся на Земле магнитные бури
Синоптик Леус: магнитные бури, временами сильные, продлятся минимум трое суток