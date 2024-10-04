СМИ: в отправленной в Донбасс бригаде ВСУ вспыхнул бунт
Дезертировавшие из Донбасса бойцы 123-й бригады теробороны ВСУ вышли на митинг
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Военнослужащие бригады теробороны ВСУ отказались выполнять боевую задачу и самовольно покинули место дислокации в Донбассе, устроив митинг в Николаевской области, сообщил украинский телеканал "Общественное".
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"В Вознесенске, что на Николаевщине, около сотни военных 187-го батальона 123-й бригады ТрО вышли на митинг. Бойцы протестуют, чтобы привлечь внимание к недостаточной подготовке и недостатку вооружения для участия в боевых действиях на Донецком направлении", — говорится в материале.
Как заявил командир взвода по имени Сергей, на этот шаг их подтолкнула нехватка ресурсов и отсутствие снабжения на передовой.
"Я неоднократно обращался, даже на свой участок, за который отвечал я. Просил предоставить ПКМ (пулемет Калашникова. — Прим. ред.), пулеметы. У нас нет, мы не можем предоставить. А дальше Донбасс, а с чем?" — пожаловался он.
Представитель Военной службы правопорядка Украины, присутствовавший на митинге, отказался комментировать ситуацию, а начальник управления психологической поддержки персонала командования сил теробороны Александр Пухальский пригрозил военным уголовной ответственностью, обвинив их в самовольном оставлении воинской части в Донбассе.
Как сообщали украинские СМИ, дезертирство в ВСУ во второй половине этого года приобрело массовый характер. Телеканал "Новости.Live" со ссылкой на украинского политического и общественного деятеля Олеся Дония 23 августа рассказал, что в стране в этом году зафиксировали 37 тысяч случаев дезертирства и самовольного оставления части — это в четыре раза больше, чем в 2022-м. Депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявлял, что за самовольное оставление части или отказ участвовать в боях возбуждено более 80 тысяч уголовных дел.