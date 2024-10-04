СМИ: Британия отказалась от островов Чагос, несмотря на предупреждения США
Times: Британия отказалось от суверенитета над островами Чагос
Атолл Диего-Гарсия архипелага Чагос в Индийском океане. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Лейбористское правительство Великобритании отказалось от суверенитета над островами Чагос, несмотря на частные предупреждения со стороны США и опасения чиновников по поводу того, что этот стратегический разведывательный форпост может достаться Китаю, сообщает газета Times со ссылкой на информированные источники.
В четверг Великобритания объявила о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане. При этом Лондон сохранит в течение 99 лет контроль над британско-американской базой на крупнейшем острове Диего-Гарсия.
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Хотя публично власти США приветствовали сделку, источники сообщили изданию, что в частном порядке американцы выразили озабоченность по этому поводу.
Ряд официальных лиц в британском правительстве, по данным газеты, "активно предостерегали" от передачи архипелага на фоне опасений, что Китай может установить на соседних островах посты прослушивания.
"То, что это произошло, вызывает недоумение, учитывая, что мы фактически находимся в состоянии холодной войны с Китаем", — сказал один из источников в аппарате кабмина.
По информации издания, существуют опасения, что Маврикий может передать часть островов в аренду Китаю. На острове действуют 47 китайских инициатив по финансированию развития, и торговля между двумя странами постоянно растет.