https://ria.ru/20241004/britaniya-1976285367.html

СМИ: Британия отказалась от островов Чагос, несмотря на предупреждения США

СМИ: Британия отказалась от островов Чагос, несмотря на предупреждения США - РИА Новости, 04.10.2024

СМИ: Британия отказалась от островов Чагос, несмотря на предупреждения США

Лейбористское правительство Великобритании отказалось от суверенитета над островами Чагос, несмотря на частные предупреждения со стороны США и опасения... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T03:05

2024-10-04T03:05

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Лейбористское правительство Великобритании отказалось от суверенитета над островами Чагос, несмотря на частные предупреждения со стороны США и опасения чиновников по поводу того, что этот стратегический разведывательный форпост может достаться Китаю, сообщает газета Times со ссылкой на информированные источники.В четверг Великобритания объявила о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане. При этом Лондон сохранит в течение 99 лет контроль над британско-американской базой на крупнейшем острове Диего-Гарсия. Хотя публично власти США приветствовали сделку, источники сообщили изданию, что в частном порядке американцы выразили озабоченность по этому поводу.Ряд официальных лиц в британском правительстве, по данным газеты, "активно предостерегали" от передачи архипелага на фоне опасений, что Китай может установить на соседних островах посты прослушивания. "То, что это произошло, вызывает недоумение, учитывая, что мы фактически находимся в состоянии холодной войны с Китаем", — сказал один из источников в аппарате кабмина. По информации издания, существуют опасения, что Маврикий может передать часть островов в аренду Китаю. На острове действуют 47 китайских инициатив по финансированию развития, и торговля между двумя странами постоянно растет.

https://ria.ru/20240127/britaniya-1923845180.html

https://ria.ru/20241003/vengrija-1976213779.html

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китай, великобритания, сша, в мире