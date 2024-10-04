https://ria.ru/20241004/brazilija-1976439171.html

Бразилия будет рада приезду Путина на саммит G20, заявил дипломат

Бразилия будет рада приезду Путина на саммит G20, заявил дипломат - РИА Новости, 04.10.2024

Бразилия будет рада приезду Путина на саммит G20, заявил дипломат

Бразилия будет рада приезду президента России Владимира Путина на ноябрьский саммит "Большой двадцатки", все лидеры формата могут свободно приехать на встречу,... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T19:17

2024-10-04T19:17

2024-10-04T19:17

в мире

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россия

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дмитрий песков

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большая двадцатка

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РИМ, 4 окт - РИА Новости. Бразилия будет рада приезду президента России Владимира Путина на ноябрьский саммит "Большой двадцатки", все лидеры формата могут свободно приехать на встречу, заявил РИА Новости посол Бразилии в Италии Ренату Моска де Соуза ""Двадцатка" - многосторонний организм, как и Генеральная Ассамблея ООН. Все главы государств приглашены на саммит, все могут свободно приехать. Я не вижу проблем с тем, что принять всех лидеров в Бразилии. Ему (Путину - ред.) будут рады", - сказал он на открытии выставки искусства стран БРИКС в Риме. Решение о поездке президента России Владимира Путина на саммит G20 пока не принято, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В четверг президент США Джо Байден уклонился от прямого ответа на вопрос о том, будут ли саммиты АТЭС и G20 хорошим шансом обсудить вопросы безопасности и Украину с Путиным, и заявил, что что сомневается в том, что президент РФ будет на этих форумах. Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в Рио-де-Жанейро пройдет 18-19 ноября. Кремль продолжает проработку вопроса возможного участия в нем Путина, сообщал Песков.

https://ria.ru/20241002/peskov-1975923401.html

https://ria.ru/20240712/priglashenie-1959126605.html

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италия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бразилия, россия, италия, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, большая двадцатка, оон, брикс