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Бразилия будет рада приезду Путина на саммит G20, заявил дипломат - РИА Новости, 04.10.2024
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19:17 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/brazilija-1976439171.html
Бразилия будет рада приезду Путина на саммит G20, заявил дипломат
Бразилия будет рада приезду Путина на саммит G20, заявил дипломат - РИА Новости, 04.10.2024
Бразилия будет рада приезду Путина на саммит G20, заявил дипломат
Бразилия будет рада приезду президента России Владимира Путина на ноябрьский саммит "Большой двадцатки", все лидеры формата могут свободно приехать на встречу,... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T19:17
2024-10-04T19:17
в мире
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россия
италия
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
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РИМ, 4 окт - РИА Новости. Бразилия будет рада приезду президента России Владимира Путина на ноябрьский саммит "Большой двадцатки", все лидеры формата могут свободно приехать на встречу, заявил РИА Новости посол Бразилии в Италии Ренату Моска де Соуза ""Двадцатка" - многосторонний организм, как и Генеральная Ассамблея ООН. Все главы государств приглашены на саммит, все могут свободно приехать. Я не вижу проблем с тем, что принять всех лидеров в Бразилии. Ему (Путину - ред.) будут рады", - сказал он на открытии выставки искусства стран БРИКС в Риме. Решение о поездке президента России Владимира Путина на саммит G20 пока не принято, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В четверг президент США Джо Байден уклонился от прямого ответа на вопрос о том, будут ли саммиты АТЭС и G20 хорошим шансом обсудить вопросы безопасности и Украину с Путиным, и заявил, что что сомневается в том, что президент РФ будет на этих форумах. Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в Рио-де-Жанейро пройдет 18-19 ноября. Кремль продолжает проработку вопроса возможного участия в нем Путина, сообщал Песков.
https://ria.ru/20241002/peskov-1975923401.html
https://ria.ru/20240712/priglashenie-1959126605.html
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в мире, бразилия, россия, италия, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, большая двадцатка, оон, брикс
В мире, Бразилия, Россия, Италия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Джо Байден, Большая двадцатка, ООН, БРИКС
Бразилия будет рада приезду Путина на саммит G20, заявил дипломат

Посол Моска де Соуза: Бразилия будет рада приезду Путина на саммит G20

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид на город Сан-Паулу
Вид на город Сан-Паулу - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вид на город Сан-Паулу. Архивное фото
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РИМ, 4 окт - РИА Новости. Бразилия будет рада приезду президента России Владимира Путина на ноябрьский саммит "Большой двадцатки", все лидеры формата могут свободно приехать на встречу, заявил РИА Новости посол Бразилии в Италии Ренату Моска де Соуза
""Двадцатка" - многосторонний организм, как и Генеральная Ассамблея ООН. Все главы государств приглашены на саммит, все могут свободно приехать. Я не вижу проблем с тем, что принять всех лидеров в Бразилии. Ему (Путину - ред.) будут рады", - сказал он на открытии выставки искусства стран БРИКС в Риме.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Кремль работает над вопросом участия Путина в саммите G20, заявил Песков
2 октября, 12:54
Решение о поездке президента России Владимира Путина на саммит G20 пока не принято, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В четверг президент США Джо Байден уклонился от прямого ответа на вопрос о том, будут ли саммиты АТЭС и G20 хорошим шансом обсудить вопросы безопасности и Украину с Путиным, и заявил, что что сомневается в том, что президент РФ будет на этих форумах.
Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в Рио-де-Жанейро пройдет 18-19 ноября. Кремль продолжает проработку вопроса возможного участия в нем Путина, сообщал Песков.
Банер G20 на здании мэрии Рио-де-Жанейро в Бразилии - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Бразилия направит Путину приглашение на саммит G20
12 июля, 04:52
 
В миреБразилияРоссияИталияВладимир ПутинДмитрий ПесковДжо БайденБольшая двадцаткаООНБРИКС
 
 
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