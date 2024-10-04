https://ria.ru/20241004/bortnikov-1976320959.html

Бортников оценил взаимодействие стран СНГ с талибами

Бортников оценил взаимодействие стран СНГ с талибами - РИА Новости, 04.10.2024

Бортников оценил взаимодействие стран СНГ с талибами

Налаживание прагматичного взаимодействия стран СНГ по линии спецслужб с движением "Талибан"*, чьи действия направлены на наведение порядка и поддержание... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T11:05

2024-10-04T11:05

2024-10-04T11:06

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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Налаживание прагматичного взаимодействия стран СНГ по линии спецслужб с движением "Талибан"*, чьи действия направлены на наведение порядка и поддержание стабильности в Афганистане, представляет взаимный интерес, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. Он выступил в Астане на 55-м заседании СОРБ. "Несколько слов в отношении Афганистана. Cчитаю, что нам всем далеко не безразлично происходящее в этой стране. На прошлом совещании мы отметили, что талибы обладают реальной властью в Афганистане и контролируют его территорию. Их действия направлены на наведение порядка и поддержание стабильности", - сказал Бортников. "Полагаем, что налаживание прагматичного взаимодействия по линии спецслужб представляет взаимный интерес", - добавил он. Прежде всего это касается противодействия международным террористическим организациям, наркоторговли, контрабанды оружия, отметил Бортников. "И если речь идёт о борьбе с "Вилаятом Хорасан"** и другими базирующимися в Афганистане джихадистскими группировками, то полагаем целесообразным, с одной стороны, налаживание контактов с талибами, а с другой – выявление потенциальных сторонников террористов в странах Содружества, включая более плотную совместную работу в экстремистских сетевых сообществах", - подчеркнул Бортников.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность**Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20241004/sng-1976313693.html

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афганистан, россия, астана, александр бортников, снг, талибан, оон