https://ria.ru/20241004/bortnikov-1976315276.html

Бортников прокомментировал диверсию с пейджерами в Ливане

Бортников прокомментировал диверсию с пейджерами в Ливане - РИА Новости, 04.10.2024

Бортников прокомментировал диверсию с пейджерами в Ливане

Акции с подрывом пейджеров и раций в Ливане и Сирии показали, что спецслужбы противника могут применять уязвимости информационных ресурсов и "закладки" для... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T10:33

2024-10-04T10:33

2024-10-04T10:33

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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Акции с подрывом пейджеров и раций в Ливане и Сирии показали, что спецслужбы противника могут применять уязвимости информационных ресурсов и "закладки" для покушений на представителей государственной власти с помощью носимой электроники в нужный момент, это прямая угроза безопасности странам СНГ, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. "Как показали недавние акции с подрывами пейджеров и раций в Ливане и Сирии, результаты работ спецслужб противника по сбору сведений об уязвимостях информационных ресурсов и конспиративному внедрению "закладок" могут быть использованы не только для разрушения критической информационной инфраструктуры, но и организации покушений на представителей государственной власти с помощью носимой электроники в нужный момент", - сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ. "Это прямая угроза безопасности стран СНГ", - добавил он. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.

https://ria.ru/20241004/bortnikov-1976314982.html

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в мире, технологии, ливан, сирия, россия, александр бортников, мария захарова, снг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024