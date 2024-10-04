Рейтинг@Mail.ru
Бортников прокомментировал диверсию с пейджерами в Ливане - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/bortnikov-1976315276.html
Бортников прокомментировал диверсию с пейджерами в Ливане
Бортников прокомментировал диверсию с пейджерами в Ливане - РИА Новости, 04.10.2024
Бортников прокомментировал диверсию с пейджерами в Ливане
Акции с подрывом пейджеров и раций в Ливане и Сирии показали, что спецслужбы противника могут применять уязвимости информационных ресурсов и "закладки" для... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:33
2024-10-04T10:33
в мире
технологии
ливан
сирия
россия
александр бортников
мария захарова
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973260330_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_c5222b9244aa016a852fe06e162adaa7.jpg
АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Акции с подрывом пейджеров и раций в Ливане и Сирии показали, что спецслужбы противника могут применять уязвимости информационных ресурсов и "закладки" для покушений на представителей государственной власти с помощью носимой электроники в нужный момент, это прямая угроза безопасности странам СНГ, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. "Как показали недавние акции с подрывами пейджеров и раций в Ливане и Сирии, результаты работ спецслужб противника по сбору сведений об уязвимостях информационных ресурсов и конспиративному внедрению "закладок" могут быть использованы не только для разрушения критической информационной инфраструктуры, но и организации покушений на представителей государственной власти с помощью носимой электроники в нужный момент", - сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ. "Это прямая угроза безопасности стран СНГ", - добавил он. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
https://ria.ru/20241004/bortnikov-1976314982.html
ливан
сирия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973260330_0:0:2611:1958_1920x0_80_0_0_b30e2566e36d238aa39567f2b92e6c79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, ливан, сирия, россия, александр бортников, мария захарова, снг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Технологии, Ливан, Сирия, Россия, Александр Бортников, Мария Захарова, СНГ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Бортников прокомментировал диверсию с пейджерами в Ливане

Бортников назвал подрывы пейджеров в Ливане угрозой безопасности стран СНГ

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Акции с подрывом пейджеров и раций в Ливане и Сирии показали, что спецслужбы противника могут применять уязвимости информационных ресурсов и "закладки" для покушений на представителей государственной власти с помощью носимой электроники в нужный момент, это прямая угроза безопасности странам СНГ, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
"Как показали недавние акции с подрывами пейджеров и раций в Ливане и Сирии, результаты работ спецслужб противника по сбору сведений об уязвимостях информационных ресурсов и конспиративному внедрению "закладок" могут быть использованы не только для разрушения критической информационной инфраструктуры, но и организации покушений на представителей государственной власти с помощью носимой электроники в нужный момент", - сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ.
"Это прямая угроза безопасности стран СНГ", - добавил он.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Бортников прокомментировал теракт в "Крокусе"
10:31
 
В миреТехнологииЛиванСирияРоссияАлександр БортниковМария ЗахароваСНГФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала