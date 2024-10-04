Бортников прокомментировал диверсию с пейджерами в Ливане
Бортников назвал подрывы пейджеров в Ливане угрозой безопасности стран СНГ
© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте. Архивное фото
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Акции с подрывом пейджеров и раций в Ливане и Сирии показали, что спецслужбы противника могут применять уязвимости информационных ресурсов и "закладки" для покушений на представителей государственной власти с помощью носимой электроники в нужный момент, это прямая угроза безопасности странам СНГ, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
"Как показали недавние акции с подрывами пейджеров и раций в Ливане и Сирии, результаты работ спецслужб противника по сбору сведений об уязвимостях информационных ресурсов и конспиративному внедрению "закладок" могут быть использованы не только для разрушения критической информационной инфраструктуры, но и организации покушений на представителей государственной власти с помощью носимой электроники в нужный момент", - сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ.
"Это прямая угроза безопасности стран СНГ", - добавил он.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.