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Бортников прокомментировал теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 04.10.2024
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10:31 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/bortnikov-1976314982.html
Бортников прокомментировал теракт в "Крокусе"
Бортников прокомментировал теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 04.10.2024
Бортников прокомментировал теракт в "Крокусе"
Теракт в подмосковном "Крокус Сити холле" показывает, как опасны применяемые противником методы рассредоточения сил и средств для затруднения своевременного... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:31
2024-10-04T10:31
безопасность
россия
александр бортников
крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Теракт в подмосковном "Крокус Сити холле" показывает, как опасны применяемые противником методы рассредоточения сил и средств для затруднения своевременного выявления преступного замысла, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. "Этот теракт показывает всю опасность применяемых противником методов рассредоточения сил и средств при решении конкретной задачи, призванных затруднить своевременное выявление преступного замысла, - отметил Бортников. - Самым надежным способом оперативного вскрытия таких сетей считаем контроль каналов коммуникации между их звеньями. И, что не менее важно, взаимодействие с компетентными органами в странах присутствия курируемых западниками терструктур".
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безопасность, россия, александр бортников, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг
Безопасность, Россия, Александр Бортников, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ
Бортников прокомментировал теракт в "Крокусе"

Бортников: "Крокус" показал опасность применяемых методов рассредоточения сил

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Теракт в подмосковном "Крокус Сити холле" показывает, как опасны применяемые противником методы рассредоточения сил и средств для затруднения своевременного выявления преступного замысла, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
"Этот теракт показывает всю опасность применяемых противником методов рассредоточения сил и средств при решении конкретной задачи, призванных затруднить своевременное выявление преступного замысла, - отметил Бортников. - Самым надежным способом оперативного вскрытия таких сетей считаем контроль каналов коммуникации между их звеньями. И, что не менее важно, взаимодействие с компетентными органами в странах присутствия курируемых западниками терструктур".
Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
НАТО толкает Киев к террористическим действиям, заявил Бортников
10:14
 
БезопасностьРоссияАлександр БортниковКрокус Сити ХоллФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СНГ
 
 
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