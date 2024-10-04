https://ria.ru/20241004/bortnikov-1976314982.html

Бортников прокомментировал теракт в "Крокусе"

Бортников прокомментировал теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 04.10.2024

Бортников прокомментировал теракт в "Крокусе"

Теракт в подмосковном "Крокус Сити холле" показывает, как опасны применяемые противником методы рассредоточения сил и средств для затруднения своевременного... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T10:31

2024-10-04T10:31

2024-10-04T10:31

безопасность

россия

александр бортников

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

снг

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Теракт в подмосковном "Крокус Сити холле" показывает, как опасны применяемые противником методы рассредоточения сил и средств для затруднения своевременного выявления преступного замысла, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. "Этот теракт показывает всю опасность применяемых противником методов рассредоточения сил и средств при решении конкретной задачи, призванных затруднить своевременное выявление преступного замысла, - отметил Бортников. - Самым надежным способом оперативного вскрытия таких сетей считаем контроль каналов коммуникации между их звеньями. И, что не менее важно, взаимодействие с компетентными органами в странах присутствия курируемых западниками терструктур".

https://ria.ru/20241004/vsu-1976311083.html

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безопасность, россия, александр бортников, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг