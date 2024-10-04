https://ria.ru/20241004/bortnikov-1976314982.html
Бортников прокомментировал теракт в "Крокусе"
Бортников прокомментировал теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 04.10.2024
Бортников прокомментировал теракт в "Крокусе"
Теракт в подмосковном "Крокус Сити холле" показывает, как опасны применяемые противником методы рассредоточения сил и средств для затруднения своевременного... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:31
2024-10-04T10:31
2024-10-04T10:31
безопасность
россия
александр бортников
крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936540387_320:223:2403:1395_1920x0_80_0_0_6207122a6b2dc6155e6653d64575286b.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Теракт в подмосковном "Крокус Сити холле" показывает, как опасны применяемые противником методы рассредоточения сил и средств для затруднения своевременного выявления преступного замысла, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. "Этот теракт показывает всю опасность применяемых противником методов рассредоточения сил и средств при решении конкретной задачи, призванных затруднить своевременное выявление преступного замысла, - отметил Бортников. - Самым надежным способом оперативного вскрытия таких сетей считаем контроль каналов коммуникации между их звеньями. И, что не менее важно, взаимодействие с компетентными органами в странах присутствия курируемых западниками терструктур".
https://ria.ru/20241004/vsu-1976311083.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936540387_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dfcde525e275afa4984b4ccd5f211f92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, александр бортников, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг
Безопасность, Россия, Александр Бортников, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ
Бортников прокомментировал теракт в "Крокусе"
Бортников: "Крокус" показал опасность применяемых методов рассредоточения сил