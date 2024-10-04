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Бортников высказался о действиях Киева на белорусском направлении - РИА Новости, 04.10.2024
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10:01 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/bortnikov-1976307261.html
Бортников высказался о действиях Киева на белорусском направлении
Бортников высказался о действиях Киева на белорусском направлении - РИА Новости, 04.10.2024
Бортников высказался о действиях Киева на белорусском направлении
Провокационные действия на белорусском направлении, осуществляемые киевским режимом и его кураторами, направлены на эскалацию конфликта, в который будут втянуты РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:01
2024-10-04T10:01
в мире
прибалтика
польша
россия
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
вооруженные силы украины
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Провокационные действия на белорусском направлении, осуществляемые киевским режимом и его кураторами, направлены на эскалацию конфликта, в который будут втянуты Прибалтика и Польша, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. "Явно провокационный характер имеют действия киевского режима и его кураторов на белорусском направлении", - сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ. "Концентрация украинских сил у границы Республики, многочисленные инциденты с украинскими беспилотниками в её воздушном пространстве, вербовка белорусских граждан в различные националистические формирования в составе ВСУ и активизация диверсионной работы украинских спецслужб против Белоруссии преследуют всё ту же цель – эскалация конфликта, в который будут втянуты и Прибалтика, и Польша", - отметил Бортников.
https://ria.ru/20240924/lukashenko-1974410390.html
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в мире, прибалтика, польша, россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, вооруженные силы украины
В мире, Прибалтика, Польша, Россия, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ, Вооруженные силы Украины
Бортников высказался о действиях Киева на белорусском направлении

Бортников: действия Киева на белорусском направлении направлены на эскалацию

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие десантных войск Белоруссии патрулируют белорусско-украинскую границу
Военнослужащие десантных войск Белоруссии патрулируют белорусско-украинскую границу - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Военнослужащие десантных войск Белоруссии патрулируют белорусско-украинскую границу. Архивное фото
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Провокационные действия на белорусском направлении, осуществляемые киевским режимом и его кураторами, направлены на эскалацию конфликта, в который будут втянуты Прибалтика и Польша, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
"Явно провокационный характер имеют действия киевского режима и его кураторов на белорусском направлении", - сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ.
"Концентрация украинских сил у границы Республики, многочисленные инциденты с украинскими беспилотниками в её воздушном пространстве, вербовка белорусских граждан в различные националистические формирования в составе ВСУ и активизация диверсионной работы украинских спецслужб против Белоруссии преследуют всё ту же цель – эскалация конфликта, в который будут втянуты и Прибалтика, и Польша", - отметил Бортников.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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В миреПрибалтикаПольшаРоссияАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СНГВооруженные силы Украины
 
 
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