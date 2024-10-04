https://ria.ru/20241004/bortnikov-1976307261.html

Бортников высказался о действиях Киева на белорусском направлении

Бортников высказался о действиях Киева на белорусском направлении - РИА Новости, 04.10.2024

Бортников высказался о действиях Киева на белорусском направлении

Провокационные действия на белорусском направлении, осуществляемые киевским режимом и его кураторами, направлены на эскалацию конфликта, в который будут втянуты РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T10:01

2024-10-04T10:01

2024-10-04T10:01

в мире

прибалтика

польша

россия

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

снг

вооруженные силы украины

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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Провокационные действия на белорусском направлении, осуществляемые киевским режимом и его кураторами, направлены на эскалацию конфликта, в который будут втянуты Прибалтика и Польша, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. "Явно провокационный характер имеют действия киевского режима и его кураторов на белорусском направлении", - сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ. "Концентрация украинских сил у границы Республики, многочисленные инциденты с украинскими беспилотниками в её воздушном пространстве, вербовка белорусских граждан в различные националистические формирования в составе ВСУ и активизация диверсионной работы украинских спецслужб против Белоруссии преследуют всё ту же цель – эскалация конфликта, в который будут втянуты и Прибалтика, и Польша", - отметил Бортников.

https://ria.ru/20240924/lukashenko-1974410390.html

прибалтика

польша

россия

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в мире, прибалтика, польша, россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, вооруженные силы украины