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Бортников рассказал о давлении на Молдавию со стороны Запада - РИА Новости, 04.10.2024
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09:47 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/bortnikov-1976304940.html
Бортников рассказал о давлении на Молдавию со стороны Запада
Бортников рассказал о давлении на Молдавию со стороны Запада - РИА Новости, 04.10.2024
Бортников рассказал о давлении на Молдавию со стороны Запада
Запад все сильнее давит на Молдавию с целью принудить Кишинёв к открытой конфронтации с Россией, это серьезная угроза; Москва надеется, что Кишинев проявит... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T09:47
2024-10-04T09:47
кишинев
россия
молдавия
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
нато
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Запад все сильнее давит на Молдавию с целью принудить Кишинёв к открытой конфронтации с Россией, это серьезная угроза; Москва надеется, что Кишинев проявит здравомыслие и не променяет суверенитет и безопасность страны на сиюминутные политические выгоды, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. "Также видим серьезную угрозу в усиливающемся давлении Запада на Молдавию с целью принудить Кишинев к открытой конфронтации с Россией. Евросоюз и НАТО увязывают дальнейшую финансовую помощь и перспективы евроинтеграции страны с включением ее территории в логистику военных поставок на Украину и окончательным решением "приднестровского вопроса", - сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ. "Надеемся, что нынешнее молдавское руководство проявит здравомыслие и не променяет суверенитет и безопасность страны на сиюминутные политические выгоды", - добавил он.
https://ria.ru/20241003/moldaviya-1976251841.html
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кишинев, россия, молдавия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, нато, в мире
Кишинев, Россия, Молдавия, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ, НАТО, В мире
Бортников рассказал о давлении на Молдавию со стороны Запада

Бортников: Запад давит на Молдавию, чтобы принудить к конфронтации с Россией

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Запад все сильнее давит на Молдавию с целью принудить Кишинёв к открытой конфронтации с Россией, это серьезная угроза; Москва надеется, что Кишинев проявит здравомыслие и не променяет суверенитет и безопасность страны на сиюминутные политические выгоды, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
"Также видим серьезную угрозу в усиливающемся давлении Запада на Молдавию с целью принудить Кишинев к открытой конфронтации с Россией. Евросоюз и НАТО увязывают дальнейшую финансовую помощь и перспективы евроинтеграции страны с включением ее территории в логистику военных поставок на Украину и окончательным решением "приднестровского вопроса", - сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ.
"Надеемся, что нынешнее молдавское руководство проявит здравомыслие и не променяет суверенитет и безопасность страны на сиюминутные политические выгоды", - добавил он.
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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КишиневРоссияМолдавияАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СНГНАТОВ мире
 
 
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