https://ria.ru/20241004/borrel-1976405196.html

Боррель опасается вступления России в ближневосточный конфликт

Боррель опасается вступления России в ближневосточный конфликт - РИА Новости, 04.10.2024

Боррель опасается вступления России в ближневосточный конфликт

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил опасения, что, если конфликт на Ближнем Востоке продолжит... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T16:26

2024-10-04T16:26

2024-10-04T16:26

в мире

израиль

россия

ближний восток

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дмитрий песков

мария захарова

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МАДРИД, 4 окт - РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил опасения, что, если конфликт на Ближнем Востоке продолжит разрастаться, то в него могут вступить новые игроки, такие как Россия, несмотря на позицию, озвученную Кремлем, в рамках которой РФ призывает стороны конфликта к сдержанности и осуждает гибель мирного населения. "Если иранские ядерные объекты будут уничтожены, Ирану придется действовать, что-то предпринимать, что может быть, например, в нефтяных объектах в Персидском заливе. И если так будет продолжаться, то рано или поздно мы ввяжемся в конфликт, в котором может принять участие и Россия", - сказал политик в интервью радиостанции Onda Cero. Однако Боррель отметил, что западный мир не желает принуждать Израиль к прекращению атак и что в настоящее время как США, так и некоторые европейские государства не готовы принимать никаких мер, чтобы обусловить действия Израиля. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва призывает все стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности и осуждает любые действия, которые ведут к гибели гражданского населения. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241004/izrail-1976383832.html

https://ria.ru/20241003/izrail-1976140378.html

израиль

россия

ближний восток

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в мире, израиль, россия, ближний восток, жозеп боррель, дмитрий песков, мария захарова, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024